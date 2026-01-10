W partii Polska 2050 trwa druga tura wyborów na nowego lidera, w której zmierzą się obecne ministry: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

W partii Polska 2050 trwa proces wyłaniania nowego lidera. Po sobotnim głosowaniu, w którym uczestniczyło ponad 800 delegatów, wyłoniono dwie kandydatki, które zmierzą się w decydującej, drugiej turze. Są to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, obecna minister funduszy i polityki regionalnej, oraz Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska.

Wyniki pierwszej tury wyborów w partii

Sobotnie głosowanie, które odbyło się w godzinach od 9:15 do 15:00, przyniosło następujące rezultaty:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: 277 głosów

Paulina Hennig-Kloska: 131 głosów

Żadna z kandydatek nie uzyskała bezwzględnej większości głosów, co zgodnie z regulaminem partii, skutkuje przeprowadzeniem drugiej tury.

Druga tura: decydujące starcie

Druga tura wyborów odbędzie się w poniedziałek, 12 stycznia 2026 roku. Wyniki mają być znane tego samego dnia późnym wieczorem. To właśnie wtedy okaże się, która z kandydatek obejmie stery w Polsce 2050.

Zarówno Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jak i Paulina Hennig-Kloska to doświadczone polityczki, które odgrywają istotną rolę w obecnym rządzie. Ich wizje na przyszłość partii mogą się różnić, co sprawia, że poniedziałkowe głosowanie będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego kierunku rozwoju Polski 2050.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jako minister funduszy i polityki regionalnej, odpowiada za kluczowe inwestycje i rozwój regionalny. Jej doświadczenie w zarządzaniu finansami publicznymi może być atutem w budowaniu silnej i stabilnej pozycji partii.

Paulina Hennig-Kloska, z kolei, jako minister klimatu i środowiska, koncentruje się na kwestiach związanych z ekologią i transformacją energetyczną. Jej priorytetem jest zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, co wpisuje się w programowe założenia Polski 2050.

Co dalej z Polską 2050?

Wybór nowego lidera to ważny moment dla Polski 2050. Partia Szymona Hołowni, która w ostatnich latach zyskała znaczącą popularność, stoi przed wyzwaniem utrzymania dynamiki rozwoju i skutecznego realizowania swojego programu. Wynik poniedziałkowego głosowania z pewnością wpłynie na strategię i priorytety partii w nadchodzących latach.

Kto ostatecznie zwycięży? Odpowiedź poznamy już wkrótce! Jedno jest pewne – emocje w Polsce 2050 sięgają zenitu, a poniedziałkowe głosowanie będzie z uwagą śledzone przez całą Polskę.

Dudek o polityce 09.01.2026