Polska 2050 wybiera nowego lidera w sobotę, po rezygnacji Szymona Hołowni, a o fotel przewodniczącego ubiega się pięciu kandydatów, w tym Ryszard Petru i Joanna Mucha.

Głosowanie online odbędzie się w sobotę w godzinach 9:00-15:00, z udziałem ponad 800 osób, a wyniki poznamy o 16:00.

Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50% głosów, druga tura wyborów odbędzie się w poniedziałek 12 stycznia.

Nowy przewodniczący wygłosi pierwsze przemówienie na Radzie Krajowej w przyszłą sobotę, gdzie zostaną również wybrani członkowie Zarządu Krajowego.

Sobota przyniesie rozstrzygnięcie w walce o przywództwo w partii Polska 2050. Po tym, jak Szymon Hołownia zrezygnował z ubiegania się o ponowny wybór na przewodniczącego, ugrupowanie stanie przed wyborem nowego lidera. Kto ma szansę pokierować partią w przyszłości?

Pięcioro kandydatów w walce o fotel przewodniczącego

Do rywalizacji o stanowisko przewodniczącego Polski 2050 stanęło pięcioro kandydatów:

Poseł Ryszard Petru: Znany ekonomista i polityk, który w przeszłości stał na czele Nowoczesnej.

Posłanka Joanna Mucha: Doświadczona parlamentarzystka, która w przeszłości pełniła funkcję ministra sportu i turystyki.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Ekspertka w dziedzinie polityki europejskiej i rozwoju regionalnego.

Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska: Polityczka zaangażowana w kwestie związane z ochroną środowiska i klimatu.

Poseł Rafał Kasprzyk: Parlamentarzysta aktywny w sprawach gospodarczych i społecznych.

Jak dowiedział się Polsat News, głosowanie w pierwszej turze wyborów zaplanowane jest na sobotę w godzinach 9:00-15:00. Ugrupowanie opublikuje komunikat o wynikach o godzinie 16:00. W internetowym głosowaniu weźmie udział ponad 800 osób.

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów (ponad 50%), druga tura wyborów odbędzie się w poniedziałek, 12 stycznia.

Kto zrezygnował z kandydowania?

Początkowo o stanowisko przewodniczącego Polski 2050 ubiegało się siedmioro polityków. Jednak jeszcze w grudniu z rywalizacji wycofał się europoseł Michał Kobosko, który zadeklarował poparcie dla kandydatów "dążących do transformacji ugrupowania", wskazując na Hennig-Kloskę i Petru. Dzień przed głosowaniem zrezygnował również Bartosz Romowicz, który przyznał, że nie był "aktywnym uczestnikiem kampanii" i nie chciał "zniszczyć Polski 2050", budując swój kapitał polityczny.

Założyciel Polski 2050, Szymon Hołownia, we wrześniu poinformował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Były marszałek Sejmu starał się wówczas o posadę Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie stanowisko to przypadło jednak byłemu prezydentowi Iraku, Bahramowi Ahmedowi Salihowi.

Co czeka Polskę 2050 po wyborach?

Po wyłonieniu nowego szefa partii, w przyszłą sobotę w Warszawie odbędzie się Rada Krajowa ugrupowania. Nowy przewodniczący wygłosi na niej swoje pierwsze przemówienie w tej roli.

Tego samego dnia rada wybierze także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy obecnie 57 osób. Skarbnika, sekretarza i dwóch wiceprzewodniczących osobiście wskaże zaś nowy szef Polski 2050. Wybory nowego przewodniczącego to ważny moment dla Polski 2050. Zadecydują one o przyszłym kierunku rozwoju partii i jej roli na polskiej scenie politycznej.

Hołownia sejm short Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.