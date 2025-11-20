Hołownia może jednak wystartować? „Wiele osób go namawia” – ujawnia Hennig-Kloska

Hołownia deklarował, że nie będzie kandydował na szefa Polski 2050

Jak podaje Onet, w partii rośnie presja, by zmienił decyzję

Hennig-Kloska: „Wiele osób go namawia”

Sama również rozważa start w wyborach przewodniczącego

Hołownia celuje w stanowisko w ONZ, ale formalnie niczego nie zamknął

„Wiele osób go namawia”. Hennig-Kloska o możliwym zwrocie

W programie Gość Wydarzeń Polsat News Paulina Hennig-Kloska została zapytana o to, kto może zastąpić Szymona Hołownię w fotelu przewodniczącego Polski 2050. Polityczka ujawniła, że w partii wciąż nie ma ostatecznych rozstrzygnięć i trwają rozmowy dotyczące kandydatów.

W tym kontekście padło zdanie, które wywołało nową falę spekulacji:

„Wiele osób namawia pana marszałka, żeby wystartował w tych wyborach i trzymał buławę przewodniczącego.”

Hennig-Kloska dodała, że Hołownia nie zaprzecza możliwości powrotu do decyzji o starcie. To sygnał, że deklaracja o rezygnacji z reelekcji może nie być zamkniętym tematem.

Hołownia wcześniej zapowiadał odejście z funkcji lidera

Pod koniec września Hołownia publicznie poinformował, że nie zamierza ubiegać się o ponowne objęcie funkcji przewodniczącego Polsce 2050. Wskazywał, że jego celem jest skupienie się na planach międzynarodowych, w tym na zabieganiu o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Z informacji podawanych przez Onet wynikało, że ta decyzja była przemyślana i miała otworzyć etap reorganizacji w partii. Teraz jednak, jak podaje portal, część polityków uważa, że Hołownia powinien pozostać liderem jeszcze co najmniej jedną kadencję.

Kto może przejąć partię? „Rozmowy trwają”

Hennig-Kloska przyznała, że sama „rozważa” start w wyborach na przewodniczącego, choć podkreśliła, że decyzja nie zapadła. Powiedziała również, że w partii toczy się proces wyłaniania kandydatów:

„Tę kwestię muszę przegadać z najbliższymi współpracownikami, ale też z marszałkiem Hołownią.”

Według Onetu, politycy partii prowadzą rozmowy w kilku kręgach, zarówno wśród posłów, jak i działaczy regionalnych tak, by przed nowym rokiem przedstawić listę nazwisk.

Wybory przewodniczącego Polski 2050 mają odbyć się na początku przyszłego roku.

Zmiany w Sejmie a decyzje Hołowni

W ubiegły czwartek Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej dotyczącej rotacji na tym stanowisku. Następnego dnia posłowie wybrali nowym marszałkiem Włodzimierza Czarzastego. Kilka dni później Hołownia został wybrany na wicemarszałka, co pozwala mu nadal zachować wysoką pozycję polityczną oraz wpływ na kierunek działań partii.

Czy Hołownia zmieni decyzję?

W świetle wypowiedzi Hennig-Kloski i informacji Onetu najbardziej prawdopodobny scenariusz to: Hołownia formalnie nie kandyduje teraz, ale pozostawia sobie otwartą drogę, a ostateczną decyzję może ogłosić dopiero tuż przed procedurą wyborczą. Ten model, jak wskazują politolodzy, pozwala liderowi ocenić układ sił wewnątrz partii i zareagować w najkorzystniejszym dla siebie momencie.

