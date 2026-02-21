Kim naprawdę jest Anna Krupka? Wiek, wykształcenie, kariera, PiS

Anna Krupka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci w Prawie i Sprawiedliwości. Posłanka na Sejm nieprzerwanie od 2015 roku, była wiceminister sportu, a od 2025 roku wiceprezes partii. Jej kariera to przykład konsekwentnego budowania pozycji, od pracy w partyjnym zapleczu, przez medialny rozgłos, po realny wpływ na krajową politykę. Kim jest Anna Krupka i jak wyglądała jej droga na szczyt?

Anna Krupka – początki kariery i wykształcenie

Anna Maria Krupka urodziła się 30 października 1981 roku w Warszawie. Jej fundamenty edukacyjne to przede wszystkim nauki społeczne i nowoczesny marketing. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, co dało jej solidne podstawy do zrozumienia mechanizmów społecznych i politycznych. W 2015 roku uzupełniła swoje kompetencje, kończąc prestiżowe studia podyplomowe z marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z partią Prawo i Sprawiedliwość związała się już w 2005 roku, pracując przy zwycięskich kampaniach parlamentarnej i prezydenckiej. Od początku była zaangażowana w komunikację internetową partii, pełniąc funkcję redaktor naczelnej serwisu internetowego PiS. Była również współautorką partyjnych programów, m.in. „Prawo i Sprawiedliwość – szansa dla młodych”.

„Aniołki Kaczyńskiego” – medialny debiut

Szerszą rozpoznawalność Anna Krupka zyskała w 2011 roku podczas kampanii parlamentarnej. Wraz z kilkoma innymi młodymi działaczkami Prawa i Sprawiedliwości aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach kampanijnych. Media szybko ochrzciły tę grupę mianem „aniołków Jarosława Kaczyńskiego”. Ich zadaniem miało być ocieplenie wizerunku partii i jej prezesa, a sama Krupka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy tego projektu. Choć w 2011 roku nie udało jej się zdobyć mandatu poselskiego, jej zaangażowanie i medialna obecność trwale zapisały się w świadomości wyborców.

Droga na szczyty władzy – od radnej do wiceminister

Pierwszy znaczący sukces wyborczy Anna Krupka odniosła w 2014 roku, kiedy została wybrana na radną sejmiku województwa mazowieckiego. Osiągnęła wówczas imponujący wynik, najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do sejmików wojewódzkich w całej Polsce. Był to wyraźny sygnał rosnącego poparcia i zaufania.

Przełomem w jej karierze okazały się wybory parlamentarne w 2015 roku. Kandydując z okręgu kieleckiego, zdobyła mandat posłanki na Sejm VIII kadencji, uzyskując 27 568 głosów. Od tego momentu jej kariera nabrała tempa:

  • 2018: Została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w rządzie Mateusza Morawieckiego.
  • 2019: Z powodzeniem ubiegała się o reelekcję w wyborach do Sejmu, zdobywając aż 69 946 głosów i potwierdzając swoją silną pozycję. Po reorganizacji rządu kontynuowała pracę jako wiceminister w resortach odpowiedzialnych za sport.
  • 2023: Ponownie zdobyła mandat poselski, uzyskując 39 854 głosy, co umocniło jej status jako jednej z liderek PiS w regionie.

Jako wiceminister sportu i turystyki (w różnych konfiguracjach resortu w latach 2018–2023) była odpowiedzialna m.in. za rozwój infrastruktury sportowej oraz wzmacnianie konkurencyjności polskiej oferty turystycznej, koordynując projekt Polskie Marki Turystyczne.

Anna Krupka a region świętokrzyski. Silne lokalne zaplecze

Choć urodziła się w Warszawie, to właśnie z województwem świętokrzyskim Anna Krupka związała swoją parlamentarną karierę. Zmiana okręgu wyborczego w 2015 roku okazała się strategicznym sukcesem. Szybko zbudowała tam silne zaplecze polityczne, co potwierdzają jej wysokie wyniki wyborcze. W listopadzie 2023 roku została powołana na stanowisko przewodniczącej zarządu wojewódzkiego partii w województwie świętokrzyskim, co formalnie uczyniło ją najważniejszą postacią PiS w tym regionie. Jej aktywność koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury, co jest doceniane przez wyborców.

Wiceprezes PiS i potencjalna kandydatka na premiera

Pozycja Anny Krupki w partii systematycznie rosła, czego zwieńczeniem był kongres Prawa i Sprawiedliwości w czerwcu 2025 roku. Została wówczas wybrana na stanowisko wiceprezesa PiS, wchodząc do ścisłego kierownictwa ugrupowania. To potwierdzenie ogromnego zaufania, jakim darzy ją prezes Jarosław Kaczyński i partyjne struktury.

Wraz z objęciem tak wysokiej funkcji, jej nazwisko zaczęło pojawiać się w spekulacjach medialnych i politycznych jako potencjalnej kandydatki na przyszłego premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Postrzegana jest jako polityk lojalna, zdyscyplinowana i skuteczna w działaniu, a jednocześnie reprezentująca młodsze pokolenie liderów. Jej wybór na wiceprezesa jest interpretowany jako sygnał, że partia widzi w niej jedną z kluczowych postaci, które będą kształtować jej przyszłość.

