Prof. Dudek bezlitośnie o polityce w 2026 r. Agonia, naiwność i „najbardziej szkodliwy polityk”

Scena polityczna 2026. Diagnoza prof. Dudka

Początek 2026 roku przynosi serię napięć, które wstrząsają fundamentami polskiej polityki. W swoim popularnym programie na kanale YouTube Super Express, historyk i politolog prof. Antoni Dudek dokonuje ciętej analizy kluczowych wydarzeń i postaci. Jego komentarz skupia się na niespełnionych obietnicach, wewnętrznych walkach o władzę oraz długofalowych konsekwencjach decyzji podejmowanych w poprzednich latach. W ocenie eksperta mamy do czynienia z kumulacją problemów, które mogą zdefiniować najbliższą przyszłość państwa.

Niespełnione obietnice prezydenta. Dudek o cenach prądu i cynizmie władzy

Jednym z najmocniejszych wątków analizy jest ocena obietnic wyborczych prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczących obniżki cen energii. Prof. Dudek nie pozostawia złudzeń co do realności tych zapowiedzi, wskazując na cynizm polityczny i naiwność części wyborców.

"Jeśli ktoś był naiwny, to ci, którzy wierzyli, że Karol Nawrocki dokona tej obniżki cen prądu. Na pewno nie kandydat na prezydenta, bo on to cynicznie głosił. Karol Nawrocki doskonale wie, że w Polsce prezydent ma pozytywną władzę tylko wtedy, jeśli stoi za nim większość parlamentarna."

Politolog szczegółowo wyjaśnia, na czym polegał mechanizm proponowanej obniżki i dlaczego był on nierealny do wdrożenia bez poważnych konsekwencji dla państwa.

"Ten genialny pomysł, który miał prezydent Nawrocki i jego doradcy, polega na tym, że ścina się masę opłat, które towarzyszą sprzedaży prądu, na poziomie kilkunastu miliardów. Przez to obniża się rachunki, tylko zarazem prezydent nie mówi, skąd wziąć te kilkanaście miliardów, żeby odbudować polską energetykę".

W opinii prof. Dudka jest to klasyczny przykład populistycznego hasła, które brzmi dobrze w kampanii, ale nie ma pokrycia w realiach budżetowych i gospodarczych.

Wewnętrzna walka w PiS. Stan zdrowia prezesa Kaczyńskiego a przyszłość prawicy

Równie istotnym tematem poruszonym w programie „Dudek o polityce” jest sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Według politologa walka wewnętrzna w partii nasila się, a bezpośrednim katalizatorem jest pogarszający się stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego.

"Rzeczywiście walka wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości się nasila, a nasila się za sprawą stanu zdrowia prezesa Kaczyńskiego, który wrócił ze szpitala, ale wszyscy przez te kilkanaście dni się zastanawiali, czy on wróci, czy nie wróci. I tak naprawdę teraz, za każdym razem, kiedy prezes uda się na jakieś badania – co w jego wieku jest naturalne – to będzie wisiało w powietrzu."

Za niezwykle symboliczną uznał niedawną scenę z udziałem polityków różnych pokoleń w partii. To starcie, zdaniem eksperta, obrazuje głębokie pęknięcie na prawicy.

"Ta scena między posłem Terleckim, który jest rówieśnikiem prezesa Kaczyńskiego, a młodym posłem Kaletą, który mógłby być jego wnukiem, jest bardzo symboliczna. Ci młodzi politycy prawicy chcą już tych starszych wysłać na emerytury."

To wyraźny sygnał, że problem sukcesji w Prawie i Sprawiedliwości przestał być teoretycznym rozważaniem, a stał się palącą kwestią teraźniejszości.

Dudek bezlitosny dla Ziobry: „Najbardziej szkodliwy polityk III RP”

Najostrzejsze słowa w całym programie padły pod adresem Zbigniewa Ziobry. Prof. Dudek, nie wahając się, sformułował jedną z najcięższych ocen w swojej publicystycznej karierze.

"Cieszę się, im dalej pan Ziobro jest od Polski, tym lepiej dla państwa polskiego, bo powtórzę raz jeszcze: uważam go za najbardziej szkodliwego polityka, jaki się w Trzeciej Rzeczpospolitej pojawił. Nikt nie wywołał takich spustoszeń, takich negatywnych konsekwencji dla bardzo ważnego obszaru funkcjonowania państwa, jakim jest wymiar sprawiedliwości, jak Zbigniew Ziobro".

Ta druzgocąca ocena wskazuje na dewastację systemu sprawiedliwości jako główne „dokonanie” lidera Suwerennej Polski.

Agonia Polski 2050 i potrzeba nowych twarzy

Prof. Dudek odniósł się również do spektakularnego upadku projektu politycznego Szymona Hołowni, wskazując, że choć sam proces był do przewidzenia, jego tempo okazało się zaskakujące.

"Ta agonia Polski 2050 była łatwa do przewidzenia, o czym tu wielokrotnie mówiłem. Nie sądziłem tylko, że ona się dokona w aż tak błyskawicznym tempie. Myślałem, że to gnicie jeszcze chwilę potrwa".

W szerszym kontekście politolog wskazuje na głębszy problem polskiej polityki – zużycie dotychczasowych elit i brak świeżych idei. Jego zdaniem scena polityczna potrzebuje gruntownej odnowy.

"Polska polityka potrzebuje nowych ludzi, którzy nie działali w żadnych partiach, ponieważ w tych partiach nie nauczyli się niczego dobrego".