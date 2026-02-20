Czarzasty kontra Nawrocki. Prezydencki projekt ustawy o KRS trafi do Komisji Weneckiej

2026-02-20 16:15

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o skierowaniu prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej do zaopiniowania przez Komisję Wenecką. Decyzja ta, umotywowana obawami o naruszenie niezawisłości sędziowskiej i podziału władzy, otwiera nowy rozdział w dyskusji o reformie sądownictwa w Polsce.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o swojej decyzji dotyczącej prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej. Projekt ten zostanie poddany ocenie Komisji Weneckiej.

- Ponieważ według opinii prawników prezydencki projekt ws. sądownictwa narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy zdecydowałem się przekazać do zaopiniowania Komisji Weneckiej - powiedział.

Marszałek Czarzasty podkreślił, że jest to pierwszy taki przypadek w historii Sejmu, choć Senat dwukrotnie wcześniej podejmował podobne decyzje.

Obawy ws. prezydenckiego projektu

Marszałek Sejmu przytoczył opinie prawników, którzy analizowali prezydencki projekt ustawy. Zgodnie z ich analizami, projekt ten może stanowić zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej oraz podziału władzy. Włodzimierz Czarzasty zwrócił uwagę, że projekt przewiduje "karę więzienia do dziesięciu lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim". Mimo skierowania projektu do Komisji Weneckiej, procedury związane z obowiązującą ustawą będą kontynuowane. Marszałek Sejmu wyraził negatywną ocenę obecnych przepisów.

- W związku z tym, że nie ma nowej ustawy, która by naprawiła wymiar sprawiedliwości [...], byłem zmuszony rozpisać wybory do KRS-u według starej, złej ustawy. Zrobiłem to dwa tygodnie temu, w związku z czym kandydatury powinny być zgłaszane jeszcze przez dwa tygodnie - stwierdził.

Żurek odpowiada na weto prezydenta w sprawie KRS. Mówi o "Planie B"

Marszałek wyraził nadzieję, że zgłoszone kandydatury zostaną uwzględnione w Sejmie. Kadencja obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa dobiega końca w maju.

- W momencie, kiedy kandydatury zostaną zgłoszone przez środowiska sędziowskie, to jestem pewien, że zostaną uhonorowane w Sejmie - stwierdził.

Prezydent proponuje referendum

Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i przedstawił własny projekt w Kancelarii Sejmu.

- W związku z postępującym rozkładem wymiaru sprawiedliwości, tak jak wcześniej zapowiadałem, przedstawiam własny projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oparty na trzech konkretnych zasadach: bezstronności sądów, niepodważalności orzeczeń, potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów - ocenił.

Prezydent zapowiedział również, że w przypadku braku procedowania jego projektu, rozpisze referendum dotyczące przyszłości wymiaru sprawiedliwości.

- Jeżeli propozycje dialogu zostaną odrzucone, zgodnie ze swoim zobowiązaniem, ostatecznie zwrócę się do narodu z wnioskiem o referendum w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów. Niech zdecydują obywatele. To Ich głos zawsze jest najważniejszy - skwitował.

