Takiej wieści przy piątku Tusk się nie spodziewał! To spaskudzi mu weekend!

Donald Tusk ma poważne powody do niepokoju. Najnowszy sondaż pracowni OGB ujawnia, że Polacy w większości oceniają sytuację w polskiej gospodarce krytycznie. Wyniki badania pokazują wyraźny podział opinii, z przewagą ocen negatywnych nad pozytywnymi o blisko 17 punktów procentowych! Z sondażu OGB dla stan360, przeprowadzonego w dniach 9–14 lutego 2026 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków wynika, że większość obywateli ma negatywne zdanie na temat kierunku, w którym zmierzają sprawy gospodarcze w kraju.

Polacy pesymistyczni co do kierunku gospodarki. Co mówią wyniki sondażu?

W sondażu zadano pytanie: "Czy sprawy gospodarcze w Polsce idą Pana(i) zdaniem w dobrym kierunku?". Największa grupa respondentów – 26,91 proc. – odpowiedziała "zdecydowanie nie". Kolejne 23,94 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie". Łącznie daje to 50,85 proc. badanych, którzy oceniają sytuację gospodarczą negatywnie. Co dość istotne, podkreślono, że awet część wyborców rządzącej koalicji przyznaje, że sprawy polskiej gospodarki nie idą w najlepszym kierunku.

Odmiennego zdania jest 34,12 proc. respondentów. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 23,18 proc. ankietowanych, natomiast "zdecydowanie tak" – 10,94 proc.

15,03 proc. badanych nie opowiedziało się po żadnej ze stron, wskazując odpowiedź "ani tak, ani nie".

