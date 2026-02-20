Atak USA na Iran nieunikniony?! Ujazdowski nie ma żadnych złudzeń

Senator Kazimierz Michał Ujazdowski w wywiadzie udzielonym w kontekście napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wyraził przekonanie o nieuchronności ataku Stanów Zjednoczonych na Iran. Zapytany o to, jak ocenia ryzyko konfliktu, odpowiedział jednoznacznie. - Tak zakładam. To znaczy Stany Zjednoczone będą atakować Iran o to, by można powiedzieć, odebrać temu państwu już wszystkie możliwości terroryzowania regionu - ocenił. Ujazdowski argumentował, że taka interwencja jest konsekwencją fiaska negocjacji dotyczących zaprzestania przez Iran wspierania ruchów terrorystycznych w regionie. Jego zdaniem, nadchodzące wydarzenia to "druga faza tej operacji, która ma unicestwić destrukcyjną rolę Iranu w tamtej części świata."

Prowadzący wywiad Jan Wróbel zwrócił uwagę na specyfikę polskiej tradycji politycznej, która skłania do solidaryzowania się ze słabszymi w konfliktach międzynarodowych. Zapytał, czy w obecnej sytuacji Polska powinna kibicować Iranowi, który walczy z "potężnym Imperium" amerykańskim. Podkreślił, że Iran w historii okazywał Polsce życzliwość. Ujazdowski, odpowiadając na to pytanie, zaznaczył, że sytuacja ta nie dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa Polski. Wyjaśnił, że jego celem jest przede wszystkim zrozumienie motywacji Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że "Iran jest państwem organizującym działania terrorystyczne w kilku państwach, w kilku miejscach tego regionu. Wspiera Hamas, Hezbollah." Jednocześnie polityk przestrzegł przed "nadgorliwością" w publicznym popieraniu amerykańskiej interwencji. Zaznaczył, że "jesteśmy państwem, w którego interesie jest utrzymanie pokoju w każdej części świata i respekt dla prawa międzynarodowego." Dodał, że te same argumenty Polska wykorzystuje w relacjach z Rosją w kontekście "imperializmu rosyjskiego."

Ujazdowski podkreślił, że choć polityka prezydenta Trumpa bywa zmienna, to w przypadku Bliskiego Wschodu cel Stanów Zjednoczonych wydaje się racjonalny. Następnie, odnosząc się do kontrowersji wokół interwencji, przypomniał o brutalności reżimu irańskiego, który "posłał na tamten świat 30 000 swoich obywateli." Zaznaczył, że "to nie jest interwencja w stosunku do państwa cywilizowanego, jest to interwencja w stosunku do państwa, które zabiło w ostatnich tygodniach 30 000 swoich obywateli."

