Kaczyński przedterminowo obali "reżim Tuska"?! Profesor mówi tylko o jednym ruchu!

Profesor Adam Wielomski twierdzi, że Jarosław Kaczyński może wykonać strategiczny ruch, który potencjalnie doprowadzi do przedterminowych wyborów. Według politologa, prezes PiS ma szansę na doprowadzenie do upadku rządu Donalda Tuska jeszcze przed rokiem 2027. Scenariusz ten zakłada, że Polska 2050 zrezygnuje z udziału w obecnej koalicji rządzącej. Czy to realny plan? I jakie kroki musiałby podjąć Kaczyński, by zrealizować ten scenariusz? Sprawdźmy, co dokładnie proponuje Wielomski i jakie są szanse na powodzenie takiego manewru politycznego.

Adam Wielomski ujawnia plan na obalenie rządu Tuska przez Kaczyńskiego

Znany politolog Adam Wielomski przedstawił zaskakującą tezę dotyczącą możliwości obalenia rządu Donalda Tuska przez Jarosława Kaczyńskiego. Jego zdaniem, kluczem do sukcesu jest strategiczne wykorzystanie potencjalnego rozłamu w koalicji rządzącej.

Zobacz: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zabrała głos. Dostała nie lada propozycję od Tuska

- Gdyby Jarosław Kaczyński wziął na listy wyborcze, na miejsca biorące, Pełczyńską-Nałęcz i jej posłów, to mógłby obalić reżim Donalda Tuska i doprowadzić do przyspieszonych wyborów do Sejmu – napisał politolog na platformie X.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kluczem do przedterminowych wyborów?

Komentatorzy polityczni i pytani przez dziennikarzy politycy są zgodni w ocenach, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i jej stronnicy z partii, w przeciwieństwie do grupy Hennig-Kloski, nie mają co liczyć na miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Wyniki sondażowe wskazują wyraźnie, że dla posłów, którzy pozostali w Polsce 2050 kariera sejmowa dobiegnie końca wraz z upływem trwającej dziesiątek kadencji Sejmu. Tajemnicą poliszynela jest też niechęć premiera do minister rozwoju.

Sprawdź: Kto z PiS będzie premierem w razie wygranej w wyborach? Na liście czterech kandydatów

Wielomski sugeruje, że przyjęcie na listy wyborcze PiS Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i jej zwolenników mogłoby osłabić koalicję rządzącą na tyle, by doprowadzić do jej rozpadu. Taki scenariusz otworzyłby drogę do przedterminowych wyborów, w których PiS miałoby szansę na odzyskanie władzy.

Gdyby Jarosław Kaczyński wziął na listy wyborcze, na miejsca biorące, Pełczyńską-Nałęcz i jej posłów, to mógłby obalić reżim Donalda Tuska i doprowadzić do przyspieszonych wyborów do Sejmu.— Adam Wielomski - polityczny sceptyk (@PPolityce) February 19, 2026

Galeria poniżej: Wiemy, u kogo teraz mieszka Jarosław Kaczyński! W takich warunkach spędza czas. Mamy ZDJĘCIA!

38

Sonda Kto wg ciebie powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS? Mateusz Morawiecki Przemysław Czarnek Beata Szydło Ktoś inny Trudno powiedzieć