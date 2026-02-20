Seniorze, sprawdź, czy od marca nie stracisz swojego 500 plus

500 plus dla niesamodzielnych

Świadczenie potocznie nazywane „500 plus dla niesamodzielnych” funkcjonuje w Polsce od 2019 r. i miało być realnym wsparciem dla osób ciężko chorych, z niepełnosprawnościami lub wymagających stałej opieki. W praktyce korzysta z niego wielu seniorów z bardzo niskimi emeryturami — często dlatego, że ich stan zdrowia przez lata uniemożliwiał im pełną aktywność zawodową. Dla wielu z nich te 500 zł to nie dodatek, lecz element niezbędny do codziennego funkcjonowania: opłacenia leków, rehabilitacji czy podstawowych usług opiekuńczych.

Świadczenie może zmaleć

Choć świadczenie nominalnie wynosi 500 zł, nie wszyscy otrzymują je w pełnej wysokości. Obowiązuje bowiem próg dochodowy — 2157,80 zł — który od momentu wprowadzenia programu ani razu nie został zwaloryzowany. To oznacza, że od 2019 r. pozostaje na tym samym poziomie, mimo że emerytury i renty rosną co roku wraz z waloryzacją. W efekcie dochodzi do paradoksu: państwo podnosi świadczenia emerytalne, aby zrekompensować inflację, ale jednocześnie część osób traci prawo do dodatku lub otrzymuje go w niższej wysokości, choć ich realna sytuacja finansowa wcale się nie poprawia. Dochód rośnie „na papierze”, koszty życia rosną naprawdę.Od lat pojawiają się głosy, że próg powinien być waloryzowany tak samo jak emerytury — albo przynajmniej podnoszony co kilka lat. Obecnie jednak każda marcowa waloryzacja oznacza dla części osób utratę części świadczenia, a niekiedy nawet całkowite jego odebranie. To szczególnie dotkliwe dla osób, które balansują tuż nad granicą.

Tyle możesz stracić od marca

Przykłady pokazują skalę problemu. Osoba z emeryturą 2125 zł dziś otrzymuje pełne 500 zł. Po waloryzacji do 2237,63 zł straci 79,83 zł dodatku. Inny przypadek: emerytura 2349 zł wzrośnie do 2473,50 zł — a to oznacza utratę aż 315,70 zł świadczenia dla niesamodzielnych. W skrajnych sytuacjach podwyżka emerytury o kilkadziesiąt złotych może skutkować utratą całego dodatku.

To właśnie dlatego coraz częściej mówi się o konieczności zmiany zasad — tak, aby świadczenie faktycznie wspierało osoby najbardziej potrzebujące, a nie było redukowane z powodu technicznego zamrożenia progu sprzed kilku lat.

