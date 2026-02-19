Kto z PiS będzie premierem w razie wygranej w wyborach? Na liście czterech kandydatów

PiS rozważa kandydatury młodych polityków na stanowisko premiera.

Na liście potencjalnych kandydatów znajdują się Zbigniew Bogucki, Przemysław Czarnek, Anna Krupka i Tobiasz Bocheński.

Decyzja ma zostać ogłoszona w marcu, a partia liczy na "nową energię" przed wyborami.

PiS szuka kandydata na premiera. Nieoficjalnie Jarosław Kaczyński podjął już decyzję

Jak donoszą źródła PAP zbliżone do PiS na liście potencjalnych premierów z ramienia partii Jarosława Kaczyńskiego znalazło się czterech polityków, aktualnie pełniących ważne funkcje w strukturach PiS.

Prezes Kaczyński w czwartek 19.02.2026 w Radiu Maryja powiedział, że decyzja w sprawie kandydata na premiera została już podjęta. Oznajmił również, że opinia publiczna pozna nazwisko wybranej osoby najprawdopodobniej w marcu.

PiS stawia na młodych polityków

Źródło związane z klubem parlamentarnym PiS ujawniło PAP, że priorytetem jest wybór kandydata z młodszego pokolenia, poniżej 50. roku życia. Taka strategia ma wynikać z oczekiwań wyborców oraz sugestii samego Jarosława Kaczyńskiego.

- Wynika to także z badań, sondaży. Tego chcą wyborcy – podkreślił informator PAP.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się osoby z grona wiceprezesów oraz ścisłego kierownictwa PiS, co wskazuje na poszukiwanie lidera o ugruntowanej pozycji w partii.

Z informacji przekazanych PAP wynika, że na tzw. "krótkiej liście" potencjalnych kandydatów na premiera znajdują się:

Zbigniew Bogucki – szef Kancelarii Prezydenta

– szef Kancelarii Prezydenta Przemysław Czarnek – poseł i wiceprezes PiS, były minister edukacji i nauki

– poseł i wiceprezes PiS, były minister edukacji i nauki Anna Krupka – posłanka i wiceprezes PiS, była wiceminister sportu

– posłanka i wiceprezes PiS, była wiceminister sportu Tobiasz Bocheński – europoseł i wiceprezes PiS

Zaskoczeniem może być brak na liście nazwiska Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, który – jak wynika z informacji PAP – nie jest obecnie brany pod uwagę przez Jarosława Kaczyńskiego. Na liście nie znalazł się także Patryk Jaki, 40-letni wiceprezes PiS, wcześniej związany z Suwerenną Polską.

Decyzja ma zostać ogłoszona na dużej konwencji

Według jednego z polityków PiS, sprawa wyboru kandydata na premiera ma być przedmiotem debaty podczas spotkania ścisłego kierownictwa partii. Oczekuje się, że publiczne ogłoszenie nazwiska nastąpi podczas dużej konwencji, co ma nadać wydarzeniu odpowiednią rangę i zapoczątkować faktyczną kampanię wyborczą.

- Taka osoba nada nową energię i sprawi, że rozpocznie się de facto już prekampania – podkreślił parlamentarzysta w rozmowie z PAP.

