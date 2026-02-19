Żurek odpowiada na weto prezydenta w sprawie KRS. Mówi o "Planie B"

2026-02-19 20:01

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że ma jednak "Plan B", oraz dodał, że "nie ustąpi w doprowadzaniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom".

  • Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o KRS i Kodeksu wyborczego.
  • Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek krytykuje weto i zapowiada realizację "planu B".
  • Spór dotyczy sposobu wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa.
  • Rząd nie rezygnuje z reformy KRS i zapowiada dalsze działania.

Nawrocki wetuje nowelizację ustawy o KRS. Żurek: ubrał się diabeł w ornat

W czwartek 19 lutego po południu prezydent Karol Nawrocki oficjalnie ogłosił swoją decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o KRS oraz powiązanej z nią nowelizacji Kodeksu wyborczego. Kluczowym założeniem noweli był wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów, a nie przez Sejm.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, nie krył rozczarowania decyzją prezydenta. W rozmowie z PAP ocenił, że prezydenckie weto „można skwitować jednym zdaniem: ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni”.

Minister Żurek dodał, że argumenty użyte w komunikacie prezydenta są w wielu miejscach niezgodne z prawdą. Jego zdaniem prezydent poprzez weto pogłębi chaos oraz wydłuży postępowania, które najbardziej doskwierają Polakom.

- Odpowiedzialność za weto spada na prezydenta. Od jutra odpowiedzialność za przewlekłość w sądach spada na prezydenta. To on będzie musiał stanąć i powiedzieć obywatelom, dlaczego procesy zostały wydłużone - podkreślił szef MS.

Plan B Ministra Żurka ws. KRS. "Nie ustąpię"

- Mamy plan B i będziemy go realizować - powiedział Waldemar Żurek.

Na razie szczegóły "Planu B" ministra sprawiedliwości nie są znane. Minister zapewnił jedynie, że nie ustąpi w doprowadzeniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom.

Zgodnie z zapisami noweli, 15 sędziów-członków KRS miało być wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach – organizowanych przez PKW – przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie – jak obecnie – przez Sejm. Do nowej KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i 5-letnim w danym sądzie, co otwierało drogę także części tzw. neosędziów.

Zmianę przepisów krytykował PiS, argumentując, że nowelizacja narusza konstytucję i prowadzi do upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa. Z kolei rząd, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, przekonywał, że uczyni ona KRS konstytucyjną i zwiększy jej niezależność.\

Procedura zgłaszania kandydatów na sędziowskich członków KRS rozpoczęła się 11 lutego i miała potrwać do 13 marca. W poniedziałek prezesi 10 z 11 sądów apelacyjnych w Polsce zadeklarowali gotowość do pomocy w wyborze KRS, proponując, by Sejm – na podstawie obowiązujących przepisów - wybrał 15 sędziów do KRS, ale spośród tych kandydatów, którzy uzyskają najwyższe poparcie w powszechnym głosowaniu na zgromadzeniach sędziów. 

