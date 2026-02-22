Ilu jest wiceprezesów PiS? Trudno uwierzyć, ale aż kilkunastu!

Ilu jest wiceprezesów PiS w 2026 roku? Oficjalne dane

Zgodnie z informacjami dostępnymi w lutym 2026 roku, Prawo i Sprawiedliwość ma 11 wiceprezesów. Podstawowym źródłem tej informacji jest oficjalny wykaz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) partii. Dokument ten, co istotne, był ostatnio aktualizowany 4 lipca 2025 roku, co potwierdza jego aktualność w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych.

Wiarygodność tej listy potwierdza również publiczny rejestr partii politycznych, prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W ewidencji osób uprawnionych do reprezentowania Prawa i Sprawiedliwości widnieją nazwiska, przy których widnieje adnotacja o pełnieniu funkcji wiceprezesa partii. Dzięki temu mamy pewność, że prezentowany skład jest zgodny ze stanem formalnym.

Pełna i aktualna lista wiceprezesów PiS (stan na 2026 r.)

Oto kompletna lista osób pełniących funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, oparta na danych z BIP partii:

Mariusz Błaszczak

Tobiasz Bocheński

Joachim Brudziński

Przemysław Czarnek

Patryk Jaki

Anna Krupka

Antoni Macierewicz

Mateusz Morawiecki

Beata Szydło

Elżbieta Witek

Zbigniew Ziobro

Kim są wiceprezesi Prawa i Sprawiedliwości? Sylwetki kluczowych polityków

Każde z nazwisk na liście reprezentuje inne środowisko i ma za sobą odmienną ścieżkę kariery. To grono odzwierciedla zarówno trzon partii, jak i sojusze z mniejszymi ugrupowaniami.

Wieloletni współpracownicy prezesa

W tej grupie znajdują się politycy od lat uznawani za najbliższe otoczenie Jarosława Kaczyńskiego. Mariusz Błaszczak to były szef MON i MSWiA, postrzegany jako jeden z najbardziej lojalnych członków kierownictwa. Joachim Brudziński, europoseł i były szef MSWiA, od dawna pełni kluczowe role organizacyjne w partii. Do tego grona zaliczana jest również Elżbieta Witek, była Marszałek Sejmu, oraz Antoni Macierewicz, były Minister Obrony Narodowej i postać o silnym autorytecie w części elektoratu.

Byli premierzy i liderzy frakcji

Obecność na liście byłych szefów rządu podkreśla ich wciąż silną pozycję. Beata Szydło, obecnie europosłanka, cieszy się niesłabnącym poparciem w bardziej socjalnej części elektoratu. Z kolei Mateusz Morawiecki reprezentuje technokratyczne i bardziej umiarkowane skrzydło, starając się utrzymać wpływy po okresie premierostwa.

Liderzy koalicjantów i nowa generacja

Lista wiceprezesów to także dowód na utrzymanie wewnętrznych sojuszy. Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki to czołowi politycy Suwerennej Polski, co formalizuje ich status w ramach Zjednoczonej Prawicy. Ich obecność w zarządzie jest kluczowa dla spójności całego obozu.

Do głosu dochodzi również młodsze pokolenie. Przemysław Czarnek, były minister edukacji, zbudował silną pozycję jako lider konserwatywnego skrzydła. Tobiasz Bocheński, kandydat partii na prezydenta Warszawy, oraz Anna Krupka, wieloletnia posłanka, symbolizują próbę odmłodzenia wizerunku kierownictwa.

Dlaczego tak duża liczba wiceprezesów ma znaczenie?

Liczba i skład wiceprezesów w partii takiej jak PiS to nie tylko formalność. Analitycy sceny politycznej interpretują tę listę jako mapę wpływów i wewnętrznej równowagi sił. Każdy wiceprezes reprezentuje określoną frakcję, grupę interesów lub region, a jego obecność w ścisłym kierownictwie jest sygnałem dla partyjnych struktur.

Tak szerokie grono zastępców może świadczyć o kilku rzeczach:

Próbie zrównoważenia różnych frakcji: Jarosław Kaczyński, jako prezes, stara się utrzymać spójność partii, dając formalne stanowiska liderom poszczególnych "skrzydeł" – od konserwatywnego po bardziej pragmatyczne.

Utrzymaniu sojuszy: Formalne stanowiska dla liderów Suwerennej Polski (Ziobro, Jaki) cementują koalicję w ramach Zjednoczonej Prawicy.

Sygnałach dotyczących sukcesji: Obecność na liście młodszych polityków, takich jak Bocheński czy Czarnek, jest często odczytywana jako wskazanie potencjalnych następców i przyszłych liderów.

Jak wybierani są wiceprezesi PiS?

Zgodnie ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezesi są wybierani i odwoływani przez Radę Polityczną na wniosek Prezesa partii. Rada Polityczna to jedno z najważniejszych ciał decyzyjnych, składające się z kilkuset działaczy. Ostateczny skład zarządu, w tym liczba i nazwiska wiceprezesów, jest więc wynikiem strategicznych decyzji lidera partii, które następnie zyskują formalną akceptację partyjnych gremiów.

