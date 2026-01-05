Kaczyński nie wytrzymał po wpisie Tuska! Dawno się tak nie zdenerwował

Atak USA na Wenezuelę. Pojmano prezydenta Maduro

Przypomnijmy, że w sobotę (3 stycznia) doszło do schwytania prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro, i jego żony. Oboje zostali wywiezieni z kraju w przeprowadzonej przez służby amerykańskie akcji. Wydarzenia wywołały ogromne poruszenie i szereg komentarzy, także w Polsce. Jeden z nich umieścił szef TV Republika, Tomasz Sakiewicz. I wywołał potworne zamieszanie! Wszystko przez zaledwie trzy słowa wpisu, brzmiącego: - Assad, Maduro…Tusk?. Do sprawy odniósł się m.in. poseł KO, Roman Giertych, który zapowiedział powiadomienie o sprawie prokuratury. - Składam zawiadomienie do Prokuratora Generalnego na Tomasza Sakiewicza na jego wpis podżegający do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom RP. Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć - przekazał Giertych.

Wpisy i grafiki zestawiające premiera Tuska i prezydenta Wenezueli

Oprócz wpisów pojawiły się też grafiki dotyczące akcji zatrzymania wenezuelskiego polityka, zestawiające go z Donaldem Tuskiem. Taki wpis z grafiką umieścił choćby europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Kamiński, który do grafiki (wygenerowanej przez sztuczną inteligencję) mającego przedstawiać Maduro prowadzonego przez żołnierzy amerykańskich i dodał słowa: - Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy. Takie zestawienie znów wzburzyło wielu polityków.

Tusk ostro: "Niżej upaść nie można". Kaczyński odpowiada: "Zło, fałsz i kłamstwo muszą ponieść klęskę"

W końcu zareagował sam premier, który w kontekście pojawiających się wpisów i komentarzy przekazał: - Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia „dyktatury Tuska”. Niżej upaść nie można.

Jego odpowiedź na polityczne zamieszanie nie uszła uwadze prezesa PiS. W niedzielę, 4 stycznia Jarosław Kaczyński na portalu X stwierdził: - Wbrew temu, co próbują wmówić społeczeństwu niektórzy, my chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy! Wierzymy bowiem, że zło, fałsz i kłamstwo muszą ponieść klęskę.

