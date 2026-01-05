Kaczyński nie wytrzymał po wpisie Tuska! Dawno się tak nie zdenerwował

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-01-05 9:54

Ostatnie dni w polskiej polityce naznaczone zostały wydarzeniami z Wenezueli. Chodzi o ujęcie przez amerykańskie siły i aresztowanie przywódcy tego kraju, Nicolasa Maduro. W sieci pojawiły się wpisy zestawiające Maduro i Donalda Tuska. W końcu sam premier skomentował sprawę w mocnych słowach. Na to wszystko zareagował również Jarosław Kaczyński, który nie krył zdenerwowania.

Kaczyński Tusk

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, Marek Kudelski/Super Express

Atak USA na Wenezuelę. Pojmano prezydenta Maduro

Przypomnijmy, że w sobotę (3 stycznia) doszło do schwytania prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro, i jego żony. Oboje zostali wywiezieni z kraju w przeprowadzonej przez służby amerykańskie akcji. Wydarzenia wywołały ogromne poruszenie i szereg komentarzy, także w Polsce. Jeden z nich umieścił szef TV Republika, Tomasz Sakiewicz. I wywołał potworne zamieszanie! Wszystko przez zaledwie trzy słowa wpisu, brzmiącego: - Assad, Maduro…Tusk?. Do sprawy odniósł się m.in. poseł KO, Roman Giertych, który zapowiedział powiadomienie o sprawie prokuratury. - Składam zawiadomienie do Prokuratora Generalnego na Tomasza Sakiewicza na jego wpis podżegający do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom RP. Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć - przekazał Giertych. 

Wpisy i grafiki zestawiające premiera Tuska i prezydenta Wenezueli

Oprócz wpisów pojawiły się też grafiki dotyczące akcji zatrzymania wenezuelskiego polityka, zestawiające go z Donaldem Tuskiem. Taki wpis z grafiką umieścił choćby europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Kamiński, który do grafiki (wygenerowanej przez sztuczną inteligencję) mającego przedstawiać Maduro prowadzonego przez żołnierzy amerykańskich i dodał słowa: - Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy. Takie zestawienie znów wzburzyło wielu polityków. 

Polityka SE Google News

Tusk ostro: "Niżej upaść nie można". Kaczyński odpowiada: "Zło, fałsz i kłamstwo muszą ponieść klęskę"

W końcu zareagował sam premier, który w kontekście pojawiających się wpisów i komentarzy przekazał: - Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia „dyktatury Tuska”. Niżej upaść nie można.

Jego odpowiedź na polityczne zamieszanie nie uszła uwadze prezesa PiS. W niedzielę, 4 stycznia Jarosław Kaczyński na portalu X stwierdził: - Wbrew temu, co próbują wmówić społeczeństwu niektórzy, my chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy! Wierzymy bowiem, że zło, fałsz i kłamstwo muszą ponieść klęskę.

JAK DOBRZE SPRZEDAĆ POLITYKĘ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Młode pokolenie interesuje się POLITYKĄ
Tak mieszka Jarosław Kaczyński
36 zdjęć
Sonda
Kto jest lepszym politykiem: Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
DONALD TUSK