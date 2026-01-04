Tusk nagle umieścił w sieci wpis. " Niżej upaść nie można"

Paulina Jaworska
PAP
2026-01-04 18:27

W niedzielę, 4 grudnia, wpis na portalu X umieścił premier Donald Tusk. - Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia »dyktatury Tuska«. Niżej upaść nie można - napisał szef rządu. O co chodzi? To nawiązanie do komentarzy, które dotyczyły przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro i... Tuska.

Donald Tusk w granatowym garniturze i krawacie w białe kropki, stojący przed dwoma mikrofonami. Polityk ma poważny wyraz twarzy. W tle widoczna jest biało-czerwona ściana.

W sobotę, 3 grudnia, redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz - nawiązując do działań USA w Wenezueli oraz ujęcia przez amerykańskie siły i aresztowania przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro - napisał na platformie X: „Assad, Maduro…Tusk?. Z kolei europoseł PiS Mariusz Kamiński zamieścił na X zdjęcie pojmanego Maduro i opatrzył je komentarzem: - Zobacz Donald Tusk, jak kończą dyktatorzy. To właśnie do tych komentarzy nawiązał Tusk: -Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia „dyktatury Tuska”. Niżej upaść nie można.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski napisał z kolei, że: - W Internecie szaleją nie tylko algorytmy AI, ale postanowili im dorównać politycy i publicyści prawicy”. „Sugerowanie, że polski Premier jest zbrodniarzem i będzie ścigany to najgorszy przykład dezinformacji.  Według niego „wpisy internetowe Kamińskiego czy Sakiewicza to przykład braku podstawowej higieny cyfrowej i wiedzy o tym, jak działają algorytmy”. - To próba wywołania najgorszych emocji bez liczenia się z konsekwencjami społecznymi. Takich właśnie współpracowników Putin najbardziej poszukuje - stwierdził wicepremier.

W ocenie Gawkowskiego: - Publikowanie kłamstw, insynuacji i półprawd, szczucie na polski rząd, żeby tylko zaistnieć, żeby budować emocje oparte na nienawiści, to woda na młyn ruskiej propagandy. - Nie bądźcie rosyjskimi trollami i pożytecznymi idiotami. Minimum odpowiedzialności za państwo, demokrację i społeczne emocje! - dodał polityk.

Poseł KO, adwokat Roman Giertych stwierdził z kolei, że „Pisowcy są gotowi pełzać przed Trumpem w nadziei, że ten usunie premiera polskiego rządu”. - Już im nic nie zostało poza marzeniem o obcej interwencji. Gdyby to samo obiecał im przyjaciel Trumpa - Putin, to również przywitaliby go kwiatami. Tak się rodzi Targowica - napisał Giertych na X. Podał też dalej post organizacji pozarządowej „Akcja Demokracja”, która zainicjowała w internecie zbiórkę podpisów pod zawiadomieniem do prokuratury na Tomasza Sakiewicza „za igranie bezpieczeństwem i suwerennością RP”.

Wydarzenia w Wenezueli 

Siły USA przeprowadziły w sobotę atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i inne miasta w tym kraju oraz ujęły przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę. Para została wywieziona do USA, gdzie w poniedziałek ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku, m.in. pod zarzutem uczestnictwa w zmowie narkoterrorystycznej. Maduro grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

