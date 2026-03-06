Kogo Kaczyński wskaże na premiera? Michał Wójcik zabrał głos

7 marca w Krakowie odbędzie się konwencja PiS, podczas której Jarosław Kaczyński ogłosi kandydata na premiera. To kluczowe wydarzenie dla PiS, mające zapoczątkować "marsz po władzę".

W sobotę 7 marca w Krakowie odbędzie się konwencja PiS, podczas której prezes ugrupowana Jarosław Kaczyński ma ogłosić kandydata na potencjalnego premiera. O swoich nadziejach związanych z wydarzeniem opowiedział w "Porannym Ringu" Michał Wójcik.

- Dla nas konwencja jutrzejsza będzie niezwykle ważna, bo jutro rozpoczyna się wielki marsz po władze dla PiS. Zostanie przedstawiony kandydat na premiera i mam nadzieję, że wszyscy wokół tej osoby zjednoczą się, żebyśmy mogli odsunąć szkodliwy rząd od władzy - powiedział.

Dzień wcześniej, w piątek 6 marca, ma się odbyć konferencja Powered by Poland organizowana przez Mateusza Morawieckiego. Jak przyznał Michał Wójcik, nie został na nią zaproszony, nie zna jej programu i się na nią nie wybiera. Z całą pewnością jednak będzie obecny na krakowskim wydarzeniu.

- Dla nas kluczowym wydarzeniem jest to, co się stanie jutro. Nie wiem, kto zostanie ogłoszony, nie mam takiej wiedzy. Wie to zapewne bardzo wąskie grono ludzi. To wydarzenie będzie niezwykle ważne dla nas. Ono będzie ogniskowało uwagę całej polskiej sceny politycznej, dziennikarzy, społeczeństwa - ocenił.

Michał Wójcik o jedności w PiS

Zapytany, czy zjednoczenie w szeregach PiS jest efektem słabych wyników PiS w ostatnich sondażach, poseł odpowiedział bez wahania.

- Zawsze z dystansem odnosiłem do sondaży. Potrzebny jest absolutny powrót do jedności, a nie dyskusji. Dyskusja jest dobra, ożywcza kiedy się tworzy program. My tworzymy program w tej chwili, natomiast chciałbym, żeby zakończył się już czas dyskusji, a rozpoczął się czas ciężkiej pracy dla Polski. Jeżeli nie zmienimy tego rządu, to będzie tak jak dzisiaj na Bliskim Wschodzie. Niby mamy rząd, a tak naprawdę nie mamy żadnego rządu - stwierdził.

