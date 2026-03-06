Duży spadek poparcia dla jednej partii! Fatalna sytuacja dla ugrupowania

Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera z poparciem 34,2%, notując wzrost o 2,2 punktu procentowego.

Konfederacja odnotowuje wzrost poparcia i zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 14,5%, co oznacza wzrost o 1,9 punktu procentowego.

Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, spadając do 22%, a Polska 2050 zanotowała największy spadek do poziomu 1,5%.

W czwartek wieczorem Onet zaprezentował wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24, dotyczącego preferencji Polaków w wyborach parlamentarnych. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 34,2 proc. głosów, co oznacza wzrost o 2,2 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem sprzed miesiąca. Prawo i Sprawiedliwość plasuje się na drugim miejscu z poparciem 22 proc., odnotowując spadek o 2,5 punktu procentowego.

Na trzecim miejscu podium utrzymuje się Konfederacja, zyskując 14,5 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 1,9 punktu procentowego. Do Sejmu dostałyby się również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,2 proc. (spadek o 0,7 punktu procentowego) oraz Lewica, na którą chce głosować 6,2 proc. badanych (spadek o 0,2 punktu procentowego).

Partie pod progiem wyborczym

Poniżej progu wyborczego znalazły się partia Razem z poparciem 4,1 proc. (wzrost o 0,4 punktu procentowego) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 3 proc. wyborców (wzrost o 1,3 punktu procentowego). Największy spadek poparcia odnotowuje Polska 2050, która może liczyć jedynie na 1,5 proc. głosów, co oznacza obniżenie wyniku aż o 2,6 punktu procentowego w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. To z pewnością fatalna widomość dla ugrupowania.

Odpowiedź "inna partia" zaznaczyło 0,6 proc. osób (wzrost o 0,1 punktu procentowego), natomiast 6,8 proc. ankietowanych wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" (spadek o 0,1 punktu procentowego).

