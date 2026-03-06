Jakub Banaszek ma szansę zostać kandydatem PiS na premiera. Co wiemy o jego życiu prywatnym: ma żonę?

W sobotę, 7 marca 2026, prezes Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata PiS na premiera. Wśród tych, którzy mają szansę na to wyróżnienie znalazł się też Jakub Banaszek, czyli obecny prezydent Chełma. Kim zatem jest Jakub Banaszek? Przybliżamy jego sylwetkę oraz życie prywatne.

Jakub Banaszek - prezydent Chełma

Czy realne jest, by prezydent 60-tysięcznego miasta został kandydatem na premiera z PiS? Nie takie już historie świat polskiej polityki widział. Wszystko jednak w rękach prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosi decyzję w sobotę, 7 marca. Na giełdzie nazwisk kandydatów na szefa rządu z Prawa i Sprawiedliwości znalazł się właśnie prezydent Chełma. Co zatem wiemy o Jakubie Banaszku?

Jakub Banaszek - wykształcenie i kariera

Ten urodzony w 1991 roku absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w ochronie zdrowia, ma bogate doświadczenie zawodowe. W przeszłości pełnił funkcję doradcy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, kierował gabinetem politycznym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a także był radnym dzielnicy Ochota w Warszawie.

W 2018 roku został wybrany na prezydenta Chełma, a w 2024 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, wygrywając już w pierwszej turze głosowania. Postrzegany jest jako reprezentant młodego pokolenia liderów samorządowych, charakteryzujący się sprawnością w komunikacji medialnej, wysokim poziomem wykształcenia oraz konsekwentnym budowaniem wizerunku osoby wprowadzającej nowoczesne rozwiązania.

Mimo że formalnie nie należy obecnie do Prawa i Sprawiedliwości, od dawna wiązany jest z tym ugrupowaniem politycznym. W przeszłości prowadził konwencje programowe partii, a za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy miasto Chełm otrzymywało znaczące dotacje finansowe. Obecnie współpracuje z kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego, zasiadając w Radzie ds. Samorządu Terytorialnego.

Jakub Banaszek prywatnie - rodzina: czy jest żonaty? Kim są jego rodzice?

Jakub Banaszek bardzo chroni swojego życia prywatnego. Wiadomo, że pochodzi z rodziny o tradycjach medycznych – jego rodzice: Anna Dąbrowska-Banaszek i Andrzej Banaszek są lekarzami. Co więcej jego matka, Anna Dąbrowska-Banaszek jest też posłanką, zaś jako lekarka jest specjalistą chorób wewnętrznych, alergologiem i pulmonologiem. Publicznie dostępne źródła nie zawierają informacji na temat jego stanu cywilnego, żony czy dzieci, ale patrząc na jego zdjęcia, widać, że nie nosi obrączki

W mediach można natomiast znaleźć informacje dotyczące jego osobowości i stylu. Na początku kariery politycznej w Warszawie dał się zapamiętać jako osoba nosząca do eleganckich garniturów ekstrawaganckie, kolorowe skarpetki. 

Ciekawostką z czasów studenckich jest anegdota o jego spotkaniu z byłą premier Hanną Suchocką podczas lotu z pielgrzymki do Rzymu. Młody Banaszek miał wówczas wdać się w dyskusję i recenzować rządy byłej premier, która w odpowiedzi miała zasugerować mu, by sam zajął się polityką. Niedługo potem wstąpił do młodzieżówki Platformy Obywatelskiej.

W okresie pracy w Ministerstwie Zdrowia zyskał przydomek „strażaka”, ponieważ był delegowany do rozwiązywania trudnych i kryzysowych sytuacji, takich jak negocjacje z protestującymi pielęgniarkami czy lekarzami rezydentami. Jego zaangażowanie zostało docenione – jako pierwszy urzędnik w historii ministerstwa został odznaczony medalem „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych”. Opisywany jest jako osoba, która potrafi szybko nawiązywać relacje i jednoczyć ludzi.

Jakub Banaszek - prezydent Chełma
Galeria zdjęć 14
