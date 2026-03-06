Jakub Banaszek ma szansę zostać kandydatem PiS na premiera. Co wiemy o jego życiu prywatnym: ma żonę?

Czy realne jest, by prezydent 60-tysięcznego miasta został kandydatem na premiera z PiS? Nie takie już historie świat polskiej polityki widział. Wszystko jednak w rękach prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosi decyzję w sobotę, 7 marca. Na giełdzie nazwisk kandydatów na szefa rządu z Prawa i Sprawiedliwości znalazł się właśnie prezydent Chełma. Co zatem wiemy o Jakubie Banaszku?

Jakub Banaszek - wykształcenie i kariera

Ten urodzony w 1991 roku absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w ochronie zdrowia, ma bogate doświadczenie zawodowe. W przeszłości pełnił funkcję doradcy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, kierował gabinetem politycznym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a także był radnym dzielnicy Ochota w Warszawie.

W 2018 roku został wybrany na prezydenta Chełma, a w 2024 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, wygrywając już w pierwszej turze głosowania. Postrzegany jest jako reprezentant młodego pokolenia liderów samorządowych, charakteryzujący się sprawnością w komunikacji medialnej, wysokim poziomem wykształcenia oraz konsekwentnym budowaniem wizerunku osoby wprowadzającej nowoczesne rozwiązania.

Mimo że formalnie nie należy obecnie do Prawa i Sprawiedliwości, od dawna wiązany jest z tym ugrupowaniem politycznym. W przeszłości prowadził konwencje programowe partii, a za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy miasto Chełm otrzymywało znaczące dotacje finansowe. Obecnie współpracuje z kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego, zasiadając w Radzie ds. Samorządu Terytorialnego.

Jakub Banaszek prywatnie - rodzina: czy jest żonaty? Kim są jego rodzice?

Jakub Banaszek bardzo chroni swojego życia prywatnego. Wiadomo, że pochodzi z rodziny o tradycjach medycznych – jego rodzice: Anna Dąbrowska-Banaszek i Andrzej Banaszek są lekarzami. Co więcej jego matka, Anna Dąbrowska-Banaszek jest też posłanką, zaś jako lekarka jest specjalistą chorób wewnętrznych, alergologiem i pulmonologiem. Publicznie dostępne źródła nie zawierają informacji na temat jego stanu cywilnego, żony czy dzieci, ale patrząc na jego zdjęcia, widać, że nie nosi obrączki.

W mediach można natomiast znaleźć informacje dotyczące jego osobowości i stylu. Na początku kariery politycznej w Warszawie dał się zapamiętać jako osoba nosząca do eleganckich garniturów ekstrawaganckie, kolorowe skarpetki.

Ciekawostką z czasów studenckich jest anegdota o jego spotkaniu z byłą premier Hanną Suchocką podczas lotu z pielgrzymki do Rzymu. Młody Banaszek miał wówczas wdać się w dyskusję i recenzować rządy byłej premier, która w odpowiedzi miała zasugerować mu, by sam zajął się polityką. Niedługo potem wstąpił do młodzieżówki Platformy Obywatelskiej.

W okresie pracy w Ministerstwie Zdrowia zyskał przydomek „strażaka”, ponieważ był delegowany do rozwiązywania trudnych i kryzysowych sytuacji, takich jak negocjacje z protestującymi pielęgniarkami czy lekarzami rezydentami. Jego zaangażowanie zostało docenione – jako pierwszy urzędnik w historii ministerstwa został odznaczony medalem „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych”. Opisywany jest jako osoba, która potrafi szybko nawiązywać relacje i jednoczyć ludzi.

BANASZEK: PREZES KACZYŃSKI MA INTUICJĘ I WIE, CO ROBi | Poranna Rozmowa VOX FM