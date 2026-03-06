Prof. Dudek o Karolu Nawrockim. "Premier Tusk na własnej skórze może się przekonać, jak niebezpieczny jest to człowiek

Wojna na Bliskim Wschodzie, pomimo początkowych sukcesów USA , prowadzi do wzrostu cen ropy i gazu oraz ich ograniczonej dostępności, co jest złą wiadomością dla Polski.

Rząd polski zawiódł w kwestii ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu, działając z opóźnieniem i wykazując braki w przygotowaniu placówek dyplomatycznych, co prof. Dudek przypisuje ogólnej niesprawności państwa.

Prezydent Nawrocki i prezes NBP Glapiński zaproponowali alternatywę dla unijnego programu SAFE (SAFE 0 proc. o wartości 185 mld zł), co wywołało konflikt z premierem Tuskiem.

Konflikt wokół programu SAFE toczy się na płaszczyźnie wizerunkowej, a jego finałem będzie prawdopodobnie weto prezydenckie i dalsze spory o legalność propozycji Glapińskiego

Wojna na Bliskim Wschodzie dla nas zła wiadomość

W programie publicystycznym Super Expressu "Dudek o polityce" red. Artur Jarząbek rozmawiał z prof. Antonim Dudkiem o wydarzeniach, które wywołały najwięcej emocji w polityce. Program rozpoczął się od omówienia konfliktu na Bliskim Wschodzie i operacji "Epicka Furia". Jak podkreślił prof. Dudek, Amerykanie nie chcą zająć Iranu, próbują doprowadzić do zmiany ustroju w tym kraju za pomocą operacji lotniczych. Na początku im się udało zlikwidować ajatollaha Chameneiego, ale mija tydzień i nie słychać o buntach w Iranie i obaleniu dotychczasowej władzy. - "Ale wojna to dla nas zła wiadomość" - powiedział prof. Dudek. Jest pewne - " Ropa i gaz będą coraz droższe". To będzie kwestia ceny, ale też dostępności" - dodał.

Prof. Dudek zastanawiał się też, czy do konfliktu włączą się Chiny, co może grozić III wojną światową.

Rząd zaspał z ewakuacją Polaków?

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie spowodowała, że bardzo wiele Polaków nie ma, jak wrócić do kraju, a na początku nawet nie mogli skontaktować się z ambasadą. Dopiero w środę premier Tusk zdecydował o wysłaniu samolotów po Polaków. - Trudno ocenić, czy rząd zaspał, na pewno zawalił, bo kryzys szykował się od wielu tygodni, trzeba było wysłać więcej ludzi do placówek dyplomatycznych, ale mnie to nic nie dziwi, bo generalnie państwo polskie źle działa, niezależnie, kto rządzi"- stwierdził profesor Dudek. - Państwo jest ofiarą porachunków partyjnych i to się pogłębia - podsumował.

Awantura o SAFE

Prezydent Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili polską alternatywę dla unijnego programu SAFE - 185 mld zł, bez kredytu i odsetek, czyli SAFE 0 proc., co nie spodobało się premierowi Tuskowi. Prof. Dudek ocenił ruch prezydenta - " Karol Nawrocki jest niebezpiecznym człowiekiem, i teraz premier Tusk na własnej skórze może się przekonać, jak niebezpieczny jest to człowiek". Trwa wojna wizerunkowa wobec programu SAFE. Nawrocki chce ustawę zawetować i szukał pretekstu, a Glapiński podzielił się swoim planem. Dla premiera jest to problem - uważa prof. Dudek.

- SAFE będzie zawetowany, nie będziemy mieli ustawy i będzie awantura, czy pomysł Glapińskiego jest zgodny z prawem - podsumował prof. Dudek

Zapraszamy do obejrzenia odcinka, aby poznać szerszy komentarz na temat wydatków na obronność, obniżenia stóp procentowych przez RPP i sytuacji w PiS.