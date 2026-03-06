Margielski na premiera? Sonda w Otwocku: od zachwytu do ostrej krytyki

Mieszkańcy Otwocka dzielą się opiniami na temat ewentualnej kandydatury Jarosława Margielskiego na premiera.

Jarosław Margielski w grze o wielką politykę? Otwock zabrał głos

Czy z fotela prezydenta Otwocka można trafić do ścisłej krajowej czołówki? Takie pytanie coraz mocniej wybrzmiewa w politycznych spekulacjach. Jednym z samorządowców, których nazwiska przewijają się w kontekście możliwej kandydatury PiS na premiera, jest właśnie Jarosław Margielski.

To temat, który budzi emocje także na miejscu. Radio Eska zapytało mieszkańców Otwocka, czy ich prezydent nadawałby się do kierowania rządem. I szybko okazało się, że lokalna opinia publiczna jest wyraźnie podzielona — choć wielu rozmówców mówiło o nim z dużym uznaniem.

„Jest młody, dynamiczny”. Mieszkańcy chwalą zmiany w Otwocku

Wśród głosów poparcia najmocniej wybrzmiewały argumenty dotyczące zmian, jakie zaszły w mieście za kadencji Margielskiego. Dla części mieszkańców to właśnie sposób zarządzania Otwockiem ma być jego największą polityczną wizytówką.

– Wprowadził bardzo dużo zmian w Otwocku. Wygląda miasto zupełnie inaczej niż na przestrzeni ostatnich nie wiem 30 40 lat. Jest młody, dynamiczny – mówi jeden z mieszkańców.

Podobne opinie pojawiały się częściej. Dla części pytanych nie liczy się przede wszystkim partyjny szyld, ale skuteczność i styl zarządzania.

– To uważam, że jest nie powinno się patrzeć na to z jakiego jest ugrupowania tylko jak jak zarządza, jakim jest człowiekiem – słyszymy w sondzie. Inni mówili jeszcze dosadniej: – Wspaniałym [premierem]. Młody chłopak głowę ma tam, gdzie trzeba. – Jak jest dobrym prezydentem, to i byłby dobrym premierem. – To jest super człowiek [...] Myślę, że dobrym [premierem]. – Sprawdziłby się jako premier? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.

W tych wypowiedziach powtarza się jeden motyw: przekonanie, że lokalna skuteczność może być przepustką do wielkiej polityki. Dla części mieszkańców Margielski to nie tylko sprawny samorządowiec, ale polityk z potencjałem na znacznie większą scenę.

„Dużo zrobił dla Otwocka”. Dla niektórych to naturalny kolejny krok

Niektórzy rozmówcy widzą w ewentualnym awansie prezydenta Otwocka wręcz logiczną kontynuację jego kariery.

– Bardzo dobre posunięcie. [...] dużo zrobił dla Otwocka, dużo więcej niż poprzedni prezydent miasta. Poza tym kończy mu się kadencja, a uważam, że kariera jego jest niesamovita – mówi jedna z osób. Padał też argument lokalnej tożsamości i przywiązania do miejsca: – Jest stąd. To będzie dbał. I jeszcze jeden głos, bardzo wyraźnie stawiający sprawę: – On dużo zrobił jako Margerski dla Otwocka i jako premier też dużo zrobi dla Polski uważam.

To właśnie takie opinie pokazują, że w oczach części mieszkańców Margielski wyrósł ponad rolę „tylko” lokalnego włodarza. Dla nich stał się politykiem, który mógłby próbować sił także na poziomie ogólnopolskim.

Ale nie wszyscy są zachwyceni. „Nie, nie, absolutnie”

Sonda Radia Eska pokazała jednak również drugą stronę. Bo choć pochwał było sporo, nie zabrakło też odpowiedzi chłodnych, sceptycznych, a nawet jednoznacznie krytycznych.

– Wolała już, żeby przyszły premier nie był związany z żadną z tych patologicznych partii – mówi jedna z mieszkanek. Jeden z mieszkańców, pytany o to, czy Margielski byłby dobrym kandydatem na premiera, odpowiedział krótko: – Nie. Dlatego, że nie. Takie mam osobiste zdanie, a nie muszę się dzielić z tym. Jeszcze ostrzej zabrzmiała inna wypowiedź: – Nie, nie, absolutnie. To nie podoba mi się ten prezydent i koniec. Chociaż bardzo dużo robi dla Otwocka. To jest fakt, ale nie [nie nadawałby się na premiera].

I właśnie ten głos jest szczególnie ciekawy, bo pokazuje, że nawet część krytyków dostrzega aktywność prezydenta miasta, ale nie przekłada jej automatycznie na poparcie dla ogólnopolskiej kariery.

Otwock nie mówi jednym głosem. Jest też pytanie o to, co dalej z miastem

W sondzie pojawił się też ważny wątek, co stałoby się z Otwockiem, gdyby Jarosław Margielski rzeczywiście ruszył do wielkiej polityki? Dla części mieszkańców jego odejście byłoby stratą.

– No a pewnie, że żal. Na pewno. Przecież tyle dobrych rzeczy zrobił – mówi jedna z osób. Ale są też tacy, którzy patrzą na ten scenariusz spokojniej i od razu wskazują możliwych następców. – Ma też godnych następców jak Paweł Walo na przykład. [...] Sądzę, że Paweł Walo wygra tą kadencję. Pojawił się również bardziej zdystansowany komentarz: – Dla niego na pewno nie żal [że odchodzi do wielkiej polityki].

To pokazuje, że mieszkańcy Otwocka nie oceniają dziś tylko samego Margielskiego, ale również przyszłość miasta bez niego. A to oznacza, że temat ewentualnego politycznego awansu prezydenta wywołuje nie tylko emocje, lecz także bardzo praktyczne pytania.

Lokalny sukces, ogólnopolska próba

Z tej sondy wyłania się obraz polityka, który dla jednych jest młodym, dynamicznym i skutecznym samorządowcem, a dla innych pozostaje kandydatem, którego nie chcieliby oglądać na czele rządu. Jarosław Margielski budzi emocje, a to w polityce nigdy nie jest bez znaczenia.

Jeśli jego nazwisko rzeczywiście będzie coraz mocniej pojawiać się w ogólnopolskich rozmowach, Otwock znajdzie się w centrum znacznie większej debaty. A mieszkańcy już teraz pokazują, że mają na ten temat własne, bardzo wyraziste zdanie.

