Na ostatniej prostej przed ogłoszeniem kandydata z PiS aż się kotłuje! Kolejne nazwisko w grze. To byłaby SENSACJA!

Od kilku tygodni pojawiały się doniesienia na temat tego, że Prawo i Sprawiedliwość już szuka kandydata na urząd premiera, jeśli wygra wybory parlamentarne 2027. Wszystko zaczęło się klarować w ostatnim czasie, gdy prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że decyzję o tym, kim będzie ta osoba, już podjął, a oficjalnie zaprezentuje ją w marcu. Tak też się stanie, w sobotę 7 marca w Krakowie odbędzie się konwencja PiS, w czasie której zaprezentowany zostanie kandydat partii na premiera. Na ostatniej prostej w grze pozostało kilka nazwisk, najczęściej wskazuje się na: Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego, Annę Krupkę, Zbigniewa Boguckiego, jak również kliku młodych samorządowców: prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Chełma Jakuba Banaszka oraz prezydenta Otwocka, Jarosława Margielskiego.

Tymczasem na dosłownie dzień przed oficjalną prezentacją, pojawiło się w przestrzeni publicznej kolejne nazwisko, chodzi o Pawła Szefernakera. Wspomniał o nim szef OGB (Ogólnopolskiej Grupy Badawczej), Łukasz Pawłowski. Na X podzielił się on swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi właśnie Szfernakera, wskazał też kilka argumentów, które potwierdzić mogę te przewidywania :

Moim zdaniem jutro PiS może ogłosić Pawła Szefernakera na kandydata na premiera 1. Nazwisko rzadko się pojawia więc byłaby niespodzianka, zaskoczenie 2. Jest bezpośredni link z Prezydentem (zdjęć PS z PKN ma chyba najwięcej z polityków PiS) 3. Jest succes story z 2015 gdzie Beata Szydło jako szefowa kampanii AD została potem kandydatką na premiera i skończyło się samodzielnymi rządami PiS a polityka lubi takie zaklęcia, opowieści 4. Wiek i płeć się zgadza :) 5. Jest doświadczenie w rządzie PMM (więc trudno krytykować) nawet RT chwalił PS :) 6. Trudno wewnętrznie krytykować PS po sukcesie kampanii PKN, oznacza to też nie stawianie na żadną frakcje. Ale to takie gdybania - ocenił.

Kim jest Paweł Szefernaker?

Aktualnie to szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Urodził się w 1987 r. w Szczecinie. Jest absolwentem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Ukończył prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W czasie studiów współtworzył komitet inicjatywy ustawodawczej „Przywracamy ulgi dla studentów”. W 2010 r. uzyskał mandat radnego warszawskiej dzielnicy Śródmieście, który złożył w lipcu 2014 r. Od lipca 2014 r. był przewodniczącym Forum Młodych PiS, wiceprzewodniczącym Europejskich Młodych Konserwatystów. W wyborach samorządowych w 2014 r. został radnym sejmiku zachodniopomorskiego.

W 2015 r. kierował internetową częścią kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. W tym samym roku wystartował w wyborach do Sejmu w okręgu koszalińskim. Uzyskał mandat posła VIII kadencji. 16 listopada 2015 r. powołany na sekretarza stanu w KPRM. W styczniu 2018 r. został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełnił też funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Sprawował nadzór nad wojewodami, a także odpowiadał za współpracę z samorządem terytorialnym. W 2022 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Pawła Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy.

W wyborach do Sejmu w październiku 2023 r. Paweł Szefernaker uzyskał mandat posła X kadencji. Pełnił funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego na przełomie listopada i grudnia 2023. Był szefem sztabu wyborczego w kampanii Karola Nawrockiego. Powołany przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego na stanowisko Sekretarza Stanu w KPRP – Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prywatnie jest mężem dziennikarki Magdaleny Szefernaker i ojcem dwóch synów: Stasia i Jasia.

