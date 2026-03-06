Stalowa Wola o premierze z PiS. Nadbereżny dzieli mieszkańców

Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, znalazł się na liście potencjalnych kandydatów PiS na premiera.

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny daje Nadbereżnemu 80% szans, podkreślając jego osiągnięcia lokalne.

Mieszkańcy Stalowej Woli są podzieleni: jedni chwalą go za rozwój miasta, inni krytykują za zadłużenie.

Czy Nadbereżny zostanie wskazany przez Kaczyńskiego? Przekonaj się, jak lokalne oceny wpłyną na jego szanse!

Stalowa Wola znalazła się nagle w samym środku ogólnopolskiej polityki. To już nie są tylko lokalne rozmowy i szeptane spekulacje. Nazwisko Lucjusza Nadbereżnego pojawia się dziś w kontekście jednej z najważniejszych decyzji politycznych Prawa i Sprawiedliwości przed kampanią parlamentarną. Według medialnych doniesień to właśnie samorządowcy młodszego pokolenia mają być dziś poważnie rozważani przez PiS jako nowa twarz politycznej ofensywy.

Lucjusz Nadbereżny nie jest jedynym samorządowcem wymienianym jako faworyt przed sobotnim ogłoszeniem. W tym gronie znajduje się również Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Sama obecność prezydenta Stalowej Woli na takiej giełdzie nazwisk pokazuje jednak, że jego pozycja w obozie prawicy wyraźnie urosła.

Tajemniczy wpis Beaty Mazurek. Kto zostanie kandydatem PiS na premiera?

Mocne słowa starosty. „Lucek ma szansę być wśród tych najlepszych”

Entuzjazmu nie ukrywa starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, który w nagraniu mówi wprost, że mocno trzyma kciuki za taki scenariusz. Jak podkreśla, choć nie ma jeszcze pewności, czy Nadbereżny zostanie przedstawiony jako przyszły kandydat na premiera, to sam fakt takiej możliwości byłby dla miasta powodem do dumy.

– Jeszcze nie wiem czy będzie przedstawiony jako przyszły kandydat na premiera, ale jeżeli będzie no to dla Stalowej Woli miło by było. Ja daję mu 80% szans. No tak jak znam tych kandydatów, bo nie będę ukrywał o tych których się mówi, to dosyć dobrze znam, to myślę, że Lucek ma szansę być wśród tych najlepszych – powiedział Janusz Zarzeczny.

To ważny głos, bo pokazuje, że polityczne ambicje Nadbereżnego nie są już tylko medialną plotką. W jego rodzinnym regionie są osoby, które otwarcie widzą go w grze o najwyższe stanowiska w państwie.

Mieszkańcy podzieleni. Jedni chwalą, inni uderzają w długi

Z materiału zarejestrowanego dla Radia Eska wynika jednak jasno, że mieszkańcy Stalowej Woli nie mówią jednym głosem. Opinie są skrajnie różne, a sonda uliczna pokazuje, jak bardzo Lucjusz Nadbereżny dzieli lokalną opinię publiczną.

Jedni nie kryją sympatii i przekonania, że sprawdziłby się nie tylko jako samorządowiec, ale także na szczeblu krajowym.

– Chciałabym bardzo. Jest dobrym prezydentem dla miasta Stalowa Wola i byłby dobrym prezydentem dla większej gospodarki, że tak powiem – mówi jedna z mieszkanek.

Na pytanie, za co tak wysoko go ceni, odpowiada bez wahania:

– No wie pan co, ulice wyglądają pięknie teraz. Za jego kadencję bardzo dużo się zmieniło.

Podobnie wypowiada się kolejny rozmówca:

– To jest moim zdaniem bardzo dobrym prezydentem Stalowej Woli. Byłby bardzo dobrym tak samo premierem.

Ale w tej samej sondzie wybrzmiewają też opinie bardzo ostre i jednoznacznie krytyczne.

– Ten pan nie ma na nic pomysłu. Oprócz placów zabaw – mówi jeden z ankietowanych. – Lucjusz Nadbereżny dobrym premierem? Kandydatem? Zniszczył Stalową Wolę, całkowicie zadłużył. - odpowiada inny oburzony mieszkaniec.

Lokalny polityk, ogólnopolski test

Ta krótka, ale bardzo wyrazista wymiana zdań pokazuje coś więcej niż tylko emocje w mieście. Pokazuje, że lokalne osiągnięcia i lokalne spory mogą dziś stać się częścią ogólnopolskiej kampanii politycznej. Dla zwolenników Nadbereżny jest symbolem zmian, estetyki miasta i sprawczości. Dla przeciwników, politykiem, wokół którego narosło zbyt wiele wątpliwości.

Właśnie dlatego sobotnie ogłoszenie może być tak ważne nie tylko dla PiS, ale też dla samej Stalowej Woli. Jeśli Jarosław Kaczyński rzeczywiście wskaże Lucjusza Nadbereżnego, całe miasto momentalnie znajdzie się pod znacznie silniejszym światłem politycznych reflektorów. A lokalna ocena prezydenta stanie się częścią ogólnopolskiej debaty.

Na razie oficjalnej decyzji jeszcze nie ma. Ale już dziś widać jedno: wielka polityka naprawdę puka do drzwi Stalowej Woli.

22

WOŹNIAK UJAWNIA: Rosja chce wywołać PANIKĘ! Czy grozi nam szok paliwowy? | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.