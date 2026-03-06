W piątek 6 marca 2025 roku opublikowano nowy sondaż poparcia partyjnego.

Pracownia United Surveys przeprowadziła go na zlecenie Wirtualnej Polski.

Zobaczcie, jak głosowaliby Polacy, gdyby wybory odbywały się w nadchodzącą niedzielę.

Wyniki sondażu

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na zwycięstwo z poparciem około 30,6% (spadek o 0,1% względem poprzedniego badania0. Partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, zajęłaby drugie miejsce, odnotowując wzrost poparcia (o 2%) do poziomu 23,5%. Zacięta rywalizacja toczy się o trzecie miejsce i przekroczenie progu wyborczego. Konfederacja, pomimo niewielkiego spadku (o 1%), utrzymałaby trzecią pozycję z wynikiem 12,2%. Blisko za nią plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą gotowe jest głosować 8,4% wyborców (spadek o 1,6%). Lewica zamyka listę partii, które przekroczyłyby próg wyborczy, uzyskując 7,7% głosów (wzrost o 0,2%).

PSL i Polska 2050, które poprzednio startowały wspólnie jako Trzecia Droga, obecnie nie osiągają progu wyborczego. PSL ma poparcie na poziomie 3,8% (spadek o 1,2%), a Polska 2050 zaledwie 1,1% (wzrost o 0,1%). Partia Razem również nie przekroczyłaby progu, uzyskując 4,2% głosów (wzrost o 1,7%). Niezdecydowanych wyborców jest 8,5%.

Pyrrusowe zwycięstwo Tuska

Przeliczenie tych wyników na mandaty w Sejmie (460 miejsc) pokazuje bardzo negatywny dla Donalda Tuska układ sił. Przy takim rozkładzie głosów obecna koalicja rządząca (KO + Lewica) traci zdolność samodzielnego sprawowania władzy. Podział mandatów w Sejmie, na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłby w takiej sytuacji następujący:

Koalicja Obywatelska: 188 mandatówPrawo i Sprawiedliwość: 140 mandatówKonfederacja: 63 mandatyKonfederacja Korony Polskiej: 37 mandatówLewica: 32 mandaty

Suma mandatów KO i Lewicy to zaledwie 220 głosów, co oznacza, że do większości ustawowej (231) brakowałoby im 11 posłów. Z którego z pozostałych ugrupowań, które przekroczyłyby próg wyborczy

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 27.02 - 01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

