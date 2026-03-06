Poseł KO już dwa razy stracił prawo jazdy. Pójdzie na rekord? Znów go przyłapano!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-03-06 9:18

Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister rolnictwa, ponownie znalazł się na celowniku za łamanie przepisów drogowych. Po tym, jak w przeszłości dwukrotnie tracił prawo jazdy za prędkość, tym razem został przyłapany na korzystaniu z telefonu w trakcie jazdy bez zestawu głośnomówiącego. Za to wykroczenie drogowe Michała Kołodziejczaka grozi wysoka kara. Polityk w rozmowie z „Faktem” tłumaczył się problemami technicznymi, ale jednocześnie podkreślił bez skruchy, że „każdemu zdarza się łamać przepisy”.

Michał Kołodziejczak

i

Autor: SuperRing/ Youtube
  • Michał Kołodziejczak już dwukrotnie tracił prawo jazdy za zbyt szybką jazdę. 
  • Były wiceminister rolnictwa wciąż łamie jednak przepisy.
  • Tak tłumaczy się z ostatniego występku. 

Kolejne kłopoty za kierownicą

4 marca wieczorem poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak został zauważony podczas prowadzenia samochodu i jednoczesnego trzymania telefonu przy uchu. To poważne naruszenie przepisów Prawa o ruchu drogowym, które stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, za takie zachowanie grozi mandat w wysokości 500 zł oraz aż 12 punktów karnych.

Zobacz: Partia Nowa Fala wkracza do gry. Joanna Senyszyn ujawnia plan na Polskę po „Po-PiSie”

To jedna z najsurowiej karanych czynności związanych z dekoncentracją kierowcy. Skumulowanie 24 punktów karnych (lub 20 w przypadku kierowców z prawem jazdy krócej niż rok) skutkuje utratą uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu. Dla posła, który ma już na koncie poważne przewinienia, kolejne punkty mogą być szczególnie dotkliwe.

Jak tłumaczy się Michał Kołodziejczak? 

W rozmowie z "Faktem" polityk nie zaprzeczył, że złamał przepisy. Przedstawił jednak swoją wersję wydarzeń, wskazując na niespodziewaną awarię techniczną w pojeździe. - Wczoraj odebrałem samochód z serwisu. Niestety wbudowany zestaw głośnomówiący nie działał. Już dzisiaj wszystko udało się połączyć z telefonem i korzystam z niego, jeśli jest taka potrzeba. Nie jest to oczywiście usprawiedliwienie – przyznał Kołodziejczak. Jednocześnie poseł złożył ważną deklarację dotyczącą ewentualnych konsekwencji. Podkreślił, że jest gotów ponieść pełną odpowiedzialność za swoje czyny. - Przyjmuję wszystkie kary i nigdy nie zasłaniam się immunitetem jak inni posłowie, gdy popełnię wykroczenie – stwierdził.

Sprawdź: Kto będzie premierem z PiS? Kaczyński wskaże! Oto pełna lista nazwisk

Słowa, które mogą budzić największe kontrowersje, padły jednak w innym fragmencie wypowiedzi. Próbując zrelatywizować swoje zachowanie, polityk stwierdził bezceremonialnie, że "z przepisami jest tak, że każdemu zdarza się je łamać". - Każdy jest tylko człowiekiem - dodał. 

Historia problemów posła z prawem jazdy

Obecne zdarzenie nie jest pierwszym, kiedy Michał Kołodziejczak ma problemy z przestrzeganiem przepisów drogowych. Wręcz przeciwnie, można mówić o swoistej recydywie. Sam polityk na początku lutego w rozmowie z radiem RMF FM przyznał, że w przeszłości dwukrotnie tracił już prawo jazdy. Najgłośniejsza sprawa miała miejsce w 2023 roku. Wówczas poseł, poruszając się po terenie zabudowanym, przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h (jechał 102 km/h). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego prawo jazdy zostało zatrzymane na okres trzech miesięcy. Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie opinii publicznej. Co ciekawe, sam Kołodziejczak twierdzi, że ostatecznie wygrał w tej sprawie postępowanie sądowe, a jego zdaniem dokumenty nie powinny były zostać mu odebrane. 

Galeria poniżej: Michał Kołodziejczak przyjechał do "Super Expressu" skuterem

Michał Kołodziejczak przyjechał do Super Expressu skuterem
Galeria zdjęć 11
Polityka SE Google News
Sonda
Jak oceniasz działalność Michała Kołodziejczaka?
ROLNICY ODWRÓCILI SIĘ OD LEPPERA! Kołodziejczak: ZAKAZUJE POLITYKOM KRYTYKI ROLNIKÓW!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ KOŁODZIEJCZAK