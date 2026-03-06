Lucjusz Nadbereżny - wykształcenie i praca w samorządzie

Lucjusz Nadbereżny jest prezydentem Stalowej Woli. Urząd ten piastuje od 2014 roku, jest prezydentem miasta trzecią kadencję. Co ciekawe, gdy po raz startował w wyborach samorządowych na prezydenta miasta, pokonał starającego się wówczas o reelekcję Andrzeja Szlęzaka, już w pierwszej turze zdobywając 52,18 proc. poparcia.

Rok później, w 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, w której zasiadał do 2025. W 2018 ponownie startował w wyborach samorządowych na prezydenta Stalowej Woli. W pierwszej turze głosowania otrzymał 72,93 proc. poparcia wyborców. W wyborach w 2024 został wybrany na trzecią kadencję z również imponującym wynikiem, uzyskał 72,41 proc. głosów w pierwszej turze. W październiku tego samego roku wszedł w skład komitetu wykonawczego PiS.

Ale Nadbereżny działa w samorządzie o wiele dłużej. Od 2006 do 2014 był radnym Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Pierwszy raz został radnymw wieku 21 lat, tym samym stając się wtedy najmłodszym radnym w historii Stalowej Woli. W 2013 był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, a w 2014 objął stanowisko dyrektora jednego z departamentów w podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Z wykształcenia jest politologiem i prawnikiem, ukończył Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz filię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Tytuł magistra politologii uzyskał broniąc pracy dyplomowej pt.: „Marketing jednostek samorządu terytorialnego we współczesnej Polsce - na przykładzie miasta Stalowa Wola. Na KUL ukończył prawo, a tytuł magistra uzyskał broniąc pracy magisterskiej pt.: "Orzekanie przez bezstronnego sędziego".

Za swoje działanie dla samorządu został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za ofiarną służbę na rzecz samorządności w Polsce. W 2026 został przewodniczącym Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.

Nadbereżny prywatnie: żona i dzieci

Lucjusz Nadbereżny urodził się 21 maja 1985. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem trojga dzieci. Z żoną Aleksandrą wychowuje Miłosza, Gabrielę i Anastazję. Małżonkowie pobrali się w 2009 roku, a poznali jeszcze w czasach licealnych. Kiedy para świętowała 15. rocznicę ślubu (w 2024), Nadbereżny tak o tym napisał:

Za nami 15 lat wspólnej małżeńskiej drogi przez życie, wspólnego patrzenia w jednym kierunku – miłości, przyjaźni, zrozumienia i wsparcia, nawet w najtrudniejszych chwilach. 15 wspaniałych lat z moją najlepszą przyjaciółką, wspaniałą mamą i cudowną żoną, z moją Olą. Dziękuję za każdy wspólny dzień, wspólny śmiech i wspólne milczenie, wspólne porażki i zwycięstwa, dziękuję za nową nadzieję, która przed nami. Jesteś moim domem, moim światłem, moim codziennym wzmocnieniem, jesteś moim skarbem, jesteś - brzmiał wpis na Facebooku opatrzony ślubną fotografią.

