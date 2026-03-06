Karol Nawrocki ma spotkać się po weekendzie z Donaldem Tuskiem.

Nie tylko premier został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego.

O terminie poinformował Zbigniew Bogucki.

Politycy rozmawiać mają o programach SAFE.

- W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaprosiłem dziś Premiera Donalda Tuska, Wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego na spotkanie z Panem Prezydentem, które odbędzie się we wtorek 10 marca 2026 r. o godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim - napisał w piątek po południu szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Informację tę potwierdził również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - O 15 we wtorek, takie przesyłali mi zdjęcie zaproszenia od szefa kancelarii w imieniu Pana Prezydenta - przekazał dziennikarzom. Przypomniał przy tym piątkową wypowiedź w tej sprawie premiera Donalda Tuska. - Dzisiaj premier też wyraźnie mówił, że czekamy na konkrety i jesteśmy w stanie w poniedziałek pracować już nawet nad ustawą w parlamencie - powiedział. Jak dodał, "wciąż nie wiemy tak naprawdę zbyt wiele o tej idei słusznej, ale jeszcze nie skonkretyzowanej".

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaprosiłem dziś Premiera Donalda Tuska, Wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego na spotkanie z Panem Prezydentem, które odbędzie się we wtorek 10 marca 2026 r. o godz. 15:00 w… pic.twitter.com/mBeL1hCTCc— Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) March 6, 2026

Chodzi o inicjatywę „polski Strategic Autonomy for Europe zero procent”, która została po raz pierwszy zaprezentowana opinii publicznej przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Głównym założeniem projektu jest stworzenie narodowego instrumentu finansowego, który umożliwiłby udzielanie bardzo tanich, a docelowo zeroprocentowych kredytów na kluczowe inwestycje w polski przemysł obronny i modernizację armii.

Według zapowiedzi pomysłodawców, program miałby być odpowiedzią i alternatywą dla unijnego programu SAFE (Strategic Autonomy for Europe), który również ma na celu wspieranie pożyczkami inwestycji w strategiczne sektory, w tym obronność. Prezydencka propozycja kładzie jednak nacisk na suwerenność decyzyjną i finansową, uniezależniając Polskę od mechanizmów i potencjalnych ograniczeń narzucanych przez instytucje europejskie.

