Rigamonti i Ćwiklak komentują: Nawrocki igra z naszym bezpieczeństwem

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
Marta Kowalska
2026-03-06 15:24

Gośćmi "Expressu Biedrzyckiej" byli Magdalena Rigamonti z Onetu oraz Dariusz Ćwiklak z Newsweeka. Dziennikarze analizowali bieżące napięcia na polskiej scenie politycznej oraz sytuację międzynarodową. Głównym tematem rozmowy był spór wokół finansowanie zbrojeń, w tym propozycja prezydenta i prezesa NBP dotycząca programu „SAFE 0 proc.” jako alternatywy dla funduszy unijnych. Poruszony został także temat wypowiedzi posła Marka Suskiego na temat wojskowych oraz trwające spekulacje na temat nowego kandydata PiS na premiera.

NAWROCKI IGRA Z NASZYM BEZPIECZEŃSTWEM!| RIGAMONTI ĆWIKLAK
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ