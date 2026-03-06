Rigamonti i Ćwiklak komentują: Nawrocki igra z naszym bezpieczeństwem

Gośćmi "Expressu Biedrzyckiej" byli Magdalena Rigamonti z Onetu oraz Dariusz Ćwiklak z Newsweeka. Dziennikarze analizowali bieżące napięcia na polskiej scenie politycznej oraz sytuację międzynarodową. Głównym tematem rozmowy był spór wokół finansowanie zbrojeń, w tym propozycja prezydenta i prezesa NBP dotycząca programu „SAFE 0 proc.” jako alternatywy dla funduszy unijnych. Poruszony został także temat wypowiedzi posła Marka Suskiego na temat wojskowych oraz trwające spekulacje na temat nowego kandydata PiS na premiera.