To on zostanie premierem Kaczyńskiego? Taki majątek ma Lucjusz Nadbereżny! Sporo kasy do spłacenia!

7 marca Jarosław Kaczyński ma na kongresie PiS ogłosić, kto miałby być ewentualnym kandydatem partii na premiera, w przypadku zwycięstwa ugrupowania w następnych wyborach parlamentarnych. W ostatnim czasie w mediach spekulowano, że prezes PiS przymierza do tego stanowiska prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego. Czy tak się wydarzy? Dowiemy się już w sobotę. Tymczasem przyjrzyjmy się zatem oświadczeniu majątkowemu samorządowca. Zobaczcie, czym pochwalić się może Lucjusz Nadbereżny!

Kim jest Lucjusz Nadbereżny?

Przyjrzyjmy się bliżej osobie, która potencjalnie mogłaby zostać kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko premiera. Lucjusz Nadbereżny, bo o nim mowa, przyszedł na świat w Stalowej Woli. Jego edukacja obejmowała politologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prawo w filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, również w Stalowej Woli. Z partią PiS związał się w roku 2006. Od 2014 roku sprawuje urząd prezydenta Stalowej Woli. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe jako dyrektor biur poselskich Antoniego Błądka i senator Janiny Sagatowskiej, a także jako dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Warto zaznaczyć, że dotychczas nie ubiegał się o mandat posła, senatora ani eurodeputowanego.

W roku 2025 zaangażował się w kampanię popierającą kandydaturę Karola Nawrockiego. Po zwycięstwie nowy prezydent powierzył mu funkcję przewodniczącego Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. Nadbereżny jest żonaty z Aleksandrą i ma troje dzieci. Jego brat, ksiądz Tomasz Nadbereżny, pełni posługę proboszcza w parafii w Strzelczyskach na Ukrainie. Z kolei wujem prezydenta Stalowej Woli jest biskup Jan Sobiło, działający w diecezji charkowsko-zaporoskiej.

Majątek Nadbereżnego

Analizując oświadczenie majątkowe Lucjusza Nadbereżnego (zostało złożone 5 czerwca 2024 roku w Stalowej Woli), można stwierdzić, że jego aktywa obejmują:

  • Zasoby finansowe: Na koncie bankowym zgromadził blisko 59 tys. zł (współwłasność majątkowa z małżonką) oraz dodatkowo 6,6 tys. zł w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK). Nie posiada papierów wartościowych ani oszczędności w obcych walutach.
  • Nieruchomości: Jest właścicielem szeregowca w Stalowej Woli o powierzchni 131,96 mkw z przyległą działką 71 mkw. Wartość tej nieruchomości szacuje się na 995 tys. zł. Dom otrzymał w darowiźnie od rodziców i stanowi jego majątek osobisty. Posiada również trzy mniejsze działki dzierżawione lub związane z zagospodarowaniem otoczenia domu.
  • Dochody: W okresie od stycznia do maja 2024 roku zarobił 162,4 tys. zł jako prezydent Stalowej Woli, co daje średnią miesięczną pensję w wysokości około 32,5 tys. zł. Do marca 2024 roku zasiadał w radzie nadzorczej PGNiG Obrót Detaliczny, z czego w 2024 roku uzyskał dochód w wysokości 26,5 tys. zł.
  • Pojazdy: Jest współwłaścicielem (w ramach wspólności majątkowej) Suzuki Vitary z 2019 roku, której wartość oszacowano na 69 tys. zł.

Nadbereżny nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada udziałów ani akcji w spółkach, w przeciwieństwie do znaczącego zadłużenia kredytowego, które łącznie przekracza 442 tys. zł. Składają się na nie:

  • Cztery kredyty na cele remontowe domu w PKO BP (saldo 35,6 tys. zł) i BNP Paribas (saldo 46,7 tys. zł).
  • Kredyt gotówkowy w mBanku (saldo 73,3 tys. zł).
  • Kredyt hipoteczny w mBanku (saldo 286,6 tys. zł).
