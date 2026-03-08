Kto zdaniem Polaków wygra wybory? Szykuje się zacięta walka o władzę

Najnowszy sondaż wskazuje na Koalicję Obywatelską jako faworyta wyborów w 2027 roku, ale PiS depcze jej po piętach.

Konfederacja, mimo stabilnej pozycji, jest postrzegana jako partia bez realnych szans na zwycięstwo.

Zaskakująco niski wynik Lewicy, więcej osób wierzy w zwycięstwo Grzegorza Brauna, czy Konfederacji

Sondaż: Koalicja Obywatelska na czele, PiS depcze jej po piętach!

W sondażu United Surves dla WP zapytano respondentów, kto ich zdaniem wygra najbliższe wybory parlamentarne w 2027 roku. Co warto podkreślić - nie jest to pytanie, o to na kogo zagłosują badani.

Jak się okazuje, według respondentów największe prawdopodobieństwo zwycięstwa w wyborach 2027 roku ma Koalicja Obywatelska. Partię Donalda Tuska wskazało 37,9% ankietowanych. Tuż za KO, z wynikiem 34,9%, uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Różnica między tymi dwoma ugrupowaniami wynosi zaledwie 3 punkty procentowe, więc KO nie może mówić o komfortowej sytuacji.

Niewielu Polaków wierzy w "wywrócenie stolika" przez Konfederację

Od lat KO i PiS to partie, które od lat dominują w wyborach i to między nimi rozgrywa się walka o władze. Wygląda na to, że i tym razem niewiele osób wierzy, że uda się złamać "partyjny duopol" w Polsce.

Okazuje się, że jedynie 4,6 proc. badanych wierzy w zwycięstwo Konfederacji w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Zdaniem większości Polaków zapowiadanego przez Sławomira Mentzena "wywrócenia stolika" w przyszłym roku nie uświadczymy.

Więcej badanych wierzy w zwycięstwo Grzegorza Brauna niż Lewicy

Wśród badanych były osoby, które wskazały, że wybory parlamentarne może wygrać PSL (2,3 proc. ankietowanych), oraz Polska 2050 (1,2 proc. badanych).

Co jeszcze ciekawsze, żaden z badanych nie wskazał, że wybory mogłaby wygrać Lewica. To słabszy wynik nawet od Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, w której zwycięstwo wierzy 0,5 proc. badanych.

Co ciekawe, aż 18,6 proc. badanych wskazało "nie wiem/trudno powiedzieć", więc dla sporej grupy Polaków wciąż trudno przewidywać jaka będzie sytuacja polityczna w przyszłym roku.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27.02-01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz wspomagane komputerowo wywiady z wykorzystaniem sieci internetowej), na próbie 1000 osób.

