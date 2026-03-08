Kto zdaniem Polaków wygra wybory? Szykuje się zacięta walka o władzę

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-03-08 12:13

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, zdaniem Polaków największe szanse na wygranie wyborów parlamentarnych w 2027 roku ma Koalicja Obywatelska. Przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością nie jest jednak ogromna.

Tusk zadowolony, Kaczyński zły strona art

i

Autor: Olga Jarocka
  • Najnowszy sondaż wskazuje na Koalicję Obywatelską jako faworyta wyborów w 2027 roku, ale PiS depcze jej po piętach.
  • Konfederacja, mimo stabilnej pozycji, jest postrzegana jako partia bez realnych szans na zwycięstwo.
  • Zaskakująco niski wynik Lewicy, więcej osób wierzy w zwycięstwo Grzegorza Brauna, czy Konfederacji

Sondaż: Koalicja Obywatelska na czele, PiS depcze jej po piętach!

W sondażu United Surves dla WP zapytano respondentów, kto ich zdaniem wygra najbliższe wybory parlamentarne w 2027 roku. Co warto podkreślić - nie jest to pytanie, o to na kogo zagłosują badani.

Jak się okazuje, według respondentów największe prawdopodobieństwo zwycięstwa w wyborach 2027 roku ma Koalicja Obywatelska. Partię Donalda Tuska wskazało 37,9% ankietowanych. Tuż za KO, z wynikiem 34,9%, uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Różnica między tymi dwoma ugrupowaniami wynosi zaledwie 3 punkty procentowe, więc KO nie może mówić o komfortowej sytuacji.

Niewielu Polaków wierzy w "wywrócenie stolika" przez Konfederację

Od lat KO i PiS to partie, które od lat dominują w wyborach i to między nimi rozgrywa się walka o władze. Wygląda na to, że i tym razem niewiele osób wierzy, że uda się złamać "partyjny duopol" w Polsce.

Okazuje się, że jedynie 4,6 proc. badanych wierzy w zwycięstwo Konfederacji w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Zdaniem większości Polaków zapowiadanego przez Sławomira Mentzena "wywrócenia stolika" w przyszłym roku nie uświadczymy.

Więcej badanych wierzy w zwycięstwo Grzegorza Brauna niż Lewicy

Wśród badanych były osoby, które wskazały, że wybory parlamentarne może wygrać PSL (2,3 proc. ankietowanych), oraz Polska 2050 (1,2 proc. badanych). 

Co jeszcze ciekawsze, żaden z badanych nie wskazał, że wybory mogłaby wygrać Lewica. To słabszy wynik nawet od Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, w której zwycięstwo wierzy 0,5 proc. badanych.

Co ciekawe, aż 18,6 proc. badanych wskazało "nie wiem/trudno powiedzieć", więc dla sporej grupy Polaków wciąż trudno przewidywać jaka będzie sytuacja polityczna w przyszłym roku.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27.02-01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz wspomagane komputerowo wywiady z wykorzystaniem sieci internetowej), na próbie 1000 osób.

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

Kandydat PiS na premiera to Czarnek. W partii euforia! "Fantastyczny wybuch ene…
AZYLOWE UCIECZKI, WYBORY U MAŁEGO SZYMONKA I KIBOLSKIE ZNAJOMOŚCI | Nocna Zmiana Biedrzycka & Oczkoś
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBORY