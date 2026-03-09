Ambasador USA ostro o Grzegorzu Braunie! Nie szczędził mu krytyki

Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, złożył kondolencje w ambasadzie Iranu po śmierci Alego Chameneia, najwyższego przywódcy Iranu, krytykując przy tym działania USA i Izraela.

Ambasador USA w Polsce, Thomas Rose, ostro skrytykował wizytę Brauna, ostrzegając, że USA i Donald Trump "nie zapomną, kto jest ich przyjacielem, a kto nim nie jest", nazywając wizytę "obrzydliwą".

Ambasador Rose ma za sobą kontrowersyjne wypowiedzi w polskiej przestrzeni publicznej, w tym atak na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, co wpisuje się w jego bezkompromisowy styl dyplomacji.

W piątek 6 marca Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, odwiedził ambasadę Iranu w Warszawie. Celem wizyty było złożenie wpisu do księgi kondolencyjnej w związku ze śmiercią Alego Chameneia, najwyższego przywódcy Iranu, który zginął 28 lutego w wyniku nalotów USA i Izraela. Nagrania i zdjęcia z tej wizyty szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. Grzegorz Braun publicznie określił atak USA i Izraela na Iran jako "haniebny, tchórzliwy i podstępny".

- Mimo wszelkich istotnych odmienności nasze kraje łączy wiele uniwersalnych zasad - mówił.

Reakcja ambasadora USA

Thomas Rose, ambasador USA w Polsce od końca 2025 roku, zareagował na wydarzenia w ambasadzie Iranu, wyrażając swoje stanowisko w mediach społecznościowych. W pierwszym wpisie odniósł się do kwestii lojalności:

- Ameryka i Donald Trump nie zapomną, kto jest ich przyjacielem, a co ważniejsze, kto nim nie jest - odparł.

W kolejnym poście na platformie X, ambasador Rose udostępnił nagranie z wizyty Grzegorza Brauna, określając ją jako "obrzydliwą".

Wcześniejsze kontrowersje

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Thomas Rose wywołuje kontrowersje w polskiej przestrzeni publicznej. Na początku lutego bieżącego roku, ambasador Rose zaatakował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za pośrednictwem platformy X. Zapowiedział wówczas zerwanie wszelkich kontaktów z marszałkiem, uzasadniając to "oburzającymi i nieprowokowanymi obelgami skierowanymi przeciwko prezydentowi Trumpowi". Wcześniej Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że nie poprze wniosku o Nagrodę Nobla dla prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W Stanach Zjednoczonych Thomas Rose jest postrzegany jako "ognisty konserwatysta". Zanim objął stanowisko ambasadora, wielokrotnie ścierał się z polskim rządem, krytykując m.in. Donalda Tuska. Jego obecne wypowiedzi wpisują się w historię jego dyplomatycznej działalności, charakteryzującej się stanowczym i bezkompromisowym podejściem do kwestii politycznych.

