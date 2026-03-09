Czy Czarnek ma fotowoltaikę na dachu? Polityk wyjaśnił, kiedy ją założył

Przemysław Czarnek jasno nakreślił, co sądzi o części unijnych przepisów, choćby dotyczących OZE: - Co musi zrobić silne państwo, stając u boku Karola Nawrockiego? To państwo ma pojechać do Brukseli i powiedzieć, że nie mamy już ETS-u w Polsce, wypowiadamy to. Nie mamy waszego miksu energetycznego, nie mamy żadnego Zielonego Ładu, nie mamy żadnych OZE, sr-OZE. My mamy nasz miks węglowy, bo mamy nasze bogactwa naturalne i wara wam od nich. My mamy nasz węgiel - grzmiał podczas wystąpienia wiceprezes PiS. Jak mówił, w Polsce panują obecnie najwyższe ceny prądu w Europie, a jest to olbrzymi kłopot nie tylko dla mniej zamożnych gospodarstw domowych, ale także dla ogółu społeczeństwa, ponieważ z powodu wysokich cen prądu upadają firmy i rośnie bezrobocie.

Czy Czarnek ma fotowoltaikę na dachu?

Wypowiedź o "OZE, sr-OZE" szybko zaczęła żyć w sieci własnym życiem, a do tego przypomniano, że na dachu domu Czarnak znajdują się właśnie panele fotowoltaiczne. Goszcząc w poniedziałek, 9 marca, w radiu ZET, polityk został zapytany o zamontowanie paneli: - Czy to prawda, że ma pan na swoim dachu zainstalowane „oze-sroze”? - zapytał Bogdan Rymanowski, na co Przemysław Czarnek odpowiedział wprost: - Tak. Mówiłem o tym wyraźnie wielokrotnie i bazowałem też na swoim doświadczeniu. Nie wiem, co tam koledzy z PSL odkryli ciekawego - faktycznie, kilka lat temu wypowiadał się na ten temat.

Teraz jednak postanowił dokładnie wyjaśnić, dlaczego zdecydował się na montaż fotowoltaiki na dachu:

Fotowoltaikę zamontowałem chyba 5 lat temu, kiedy w naszej gminie był program z dofinansowaniem. Zapłaciłem za to 8 100 złotych, płacąc za energię wówczas jakieś 2 000 2 500 tys. złotych rocznie. Po zamontowaniu fotowoltaiki płaciłem za energię przy fotowoltaice około 1 000 zł -1 200 zł rocznie. Czyli tysiąc złotych rocznie zyskiwałem - ocenił.

Jak dodał bazując na własnym doświadczeniu uznał, że korzystanie z fotowoltaiki jest "bez sensu", bo co prawda zyskał, ale musi wiele czekać, by inwestycja mu się zwróciła, więc OZE jest przyczynia się do wysokich cen energii w Polsce, bo jest dodatkiem:- OZE tylko przyczynia się do wysokich cen energii w Polsce. Kiedy fotowoltaika produkuje mi w ogóle prąd, bo zimą tego nie robi, to i tak wszystkie nasze elektrownie muszą być w pełnej gotowości, i tak za nie wszyscy płacimy. To jest bez sensu, to jest oze-sroze - przyznał.

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to technologia pozyskiwania darmowej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego za pomocą paneli fotowoltaicznych. Panele zamieniają światło w prąd stały, który inwerter (falownik) przekształca w prąd przemienny o napięciu (taki jak w gniazdku). To ekologiczne rozwiązanie, które znacznie obniża rachunki za prąd i zwiększa niezależność energetyczną. Panele fotowoltaiczne zwykle umieszcza się na dachu domu albo na gruncie. Najważniejsze, by panele były dobrze nasłonecznione. Miejsca zacienione, przysłonięte, przez np. kominy, drzewa czy inny budynek nie nadają się do instalacji paneli.

