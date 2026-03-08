Sikorski podał liczby o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Dziś kolejny transport

Z Bliskiego Wschodu ewakuowano już ponad 7000 Polaków.

MSZ prowadzi rozmowy z krajami regionu, aby usprawnić akcję.

Do Polski planowany jest przylot kolejnych grup ewakuowanych.

Najwięcej Polaków utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, skąd powoli wracają lotami komercyjnymi.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu – Aktualna sytuacja

Radosław Sikorski poinformował, że prowadził rozmowy z ministrami spraw zagranicznych państw regionu, aby usprawnić proces przyznawania slotów i zapewnić niezbędne wsparcie dla ewakuowanych Polaków. Jak zaznaczył, w ostatnim czasie odbyły się kluczowe rozmowy z szefem dyplomacji Bahrajnu, a także wizyta jego odpowiednika z Emiratów w Warszawie.

W nocy z soboty na niedzielę do Polski dotarła kolejna grupa ewakuowanych z Kataru. Minister Sikorski relacjonował, że Polacy zostali przetransportowani konwojem autokarowym do Arabii Saudyjskiej, skąd trzy samoloty zabrały ich do kraju. W sumie, dzięki tej operacji, do Polski wróciło 282 osoby.

Dodatkowe wsparcie dla Polaków w ZEA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje wysłać kolejne trzy samoloty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w poniedziałek, aby zapewnić wsparcie obywatelom, którzy wymagają szczególnej pomocy. Dodatkowo, organizowany jest transport konwojem autokarowym do Maskatu w Omanie, co ma ułatwić dalszą ewakuację.

Najwięcej polskich obywateli utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szacuje się, że w kraju tym przebywa do 15 tysięcy turystów i rezydentów. Minister Sikorski zaznaczył jednak, że sytuacja w ZEA powoli się stabilizuje, a połączenia komercyjne są stopniowo przywracane. Przepustowość lotnisk w ZEA sięga obecnie 80 tysięcy osób dziennie, co pozwala na powrót do kraju około 1 tysiąca Polaków dziennie lotami komercyjnymi.

W nadchodzących dniach planowane jest wysłanie kolejnych samolotów w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności do Rijadu i Maskatu. Początkowo priorytetem byli obywatele Polski, ale istnieje możliwość, że na pokładach znajdzie się miejsce również dla obywateli innych krajów Unii Europejskiej.

Radosław Sikorski podsumował, że do tej pory z Bliskiego Wschodu ewakuowano łącznie 7160 polskich obywateli. W tej liczbie 6769 osób wróciło lotami komercyjnymi, a 391 osób skorzystało z transportu rządowego. W niedzielę planowany jest przylot do Polski kolejnych 1570 ewakuowanych.

