Dwa samoloty Sił Zbrojnych w drodze do Omanu po Polaków

Paulina Jaworska
PAP
2026-03-09 7:24

Dwa samoloty Sił Zbrojnych po godzinie 6:00 wystartowały z Polski, aby przetransportować polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu w ramach ewakuacji. Samolotu lecą do Maskat w Omanie - przekazało w komunikacie w poniedziałek, 9 marca rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W poniedziałek (9 marca) kilka minut po godzinie 6.00 z Polski wystartowały dwa kolejne samoloty Sił Zbrojnych RP realizujące zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód - przekazało w serwisie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ich celem jest Maskat w Omanie, skąd przetransportują do kraju Polaków przebywających w rejonie Bliskiego Wschodu - wskazało DORSZ.

- Naszym priorytetem pozostaje wsparcie działań MSZ na rzecz bezpiecznego powrotu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do kraju. Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do niesienia pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej – wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna - podkreśliło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w porannym komunikacie. 

Operacja prowadzona jest w ramach polskiego kontyngentu wojskowego utworzonego decyzją prezydenta na wniosek premiera. Całością działań dowodzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, natomiast siły i środki do operacji zostały wystawione przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Samoloty lecą po Polaków

Przypomnijmy, że w czwartek w nocy dotarły do Polski dwa samoloty Sił Powietrznych RP, które specjalnym lotem medycznym ewakuowały z Omanu 110 Polaków potrzebujących wsparcia medycznego. Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie. 

Polacy ewakuowani z Bliskiego Wschodu

W niedzielę (8 marca) odbyła się konferencja wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego i wiceszefa MON Cezarego Tomczyka po kolejnym spotkaniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie. Szef MSZ relacjonował, że w nocy z soboty na niedzielę dotarła grupa Polaków ewakuowanych z Kataru.

Wskazał, że przedostali się oni najpierw konwojem autokarowym do Arabii Saudyjskiej, a stamtąd trzy samoloty zabrały ich do Polski. Jak podał, były to 282 osoby. - Łącznie Bliski Wschód opuściło już na tę chwilę 7160 naszych obywateli, w tym lotami komercyjnymi 6769, a rządowymi 391. Z kolei dziś planowany jest przylot do Polski kolejnych 1570 naszych obywateli - podsumował minister Sikorski.

Sonda
Czy rząd Donalda Tuska dobrze radzi sobie z sytuacją kryzysową Polaków znajdujących się w rejonach konfliktu na Bliskim Wschodzie?
