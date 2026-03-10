Alarmujący apel Sikorskiego do Nawrockiego. "Putin jest u granic"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-03-10 11:10

We wtorek w Pałacu Prezydenckim ma się odbyć spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska ws. programów SAFE. Tymczasem wicepremier Radosław Sikorski, goszcząc w TOK FM, zwracając się do głowy państwa z alarmującym apelem. Sikorski wprost stwierdził, że "Putin jest u granic", więc potrzebna jest szybka decyzja prezydenta.

Karol Nawrocki, Radosław Sikorski

i

Autor: ART Service/ Archiwum prywatne Karol Nawrocki, Radosław Sikorski
  • We wtorek 10 marca ma dojść do spotkania Karola Nawrockiego i Donalda Tuska.
  • Panowie mają rozmawiać o programach SAFE.
  • Wcześniej z apelem do prezydenta zwrócił się Radosław Sikorski.
  • Wicepremier użył przy tym bardzo pompatycznych słów.

Spór o bezpieczeństwo i program SAFE 0 proc. na stole!

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił premierowi Donaldowi Tuskowi propozycję alternatywnego programu bezpieczeństwa – "polski SAFE 0 proc.". Czy to realna konkurencja dla unijnego programu i co to oznacza dla polskiej armii? O tym mają rozmawiać podczas wtorkowego spotkania, w którym uczestniczyć ma również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes NBP Adam Glapiński. W międzyczasie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował jednak do Nawrockiego o podpisanie ustawy o unijnym programie SAFE, argumentując to napiętą sytuacją geopolityczną i koniecznością wzmocnienia polskiej armii. 

Sikorski apeluje o podpisanie ustawy o unijnym programie SAFE

Wicepremier Radosław Sikorski zaapelował do prezydenta w sprawie SAFE na antenie TOK FM. Jak argumentował, sytuacja jest napięta, a Putin jest u granic. - Prosimy pana prezydenta, żeby jak najszybciej podpisał tę ustawę, bo rzeczywiście terminy i sytuacja są napięte. Putin jest u granic. Trzeba do końca maja podpisać kontrakty i do 2030 r. wzmocnić przemysł i kupić sprzęt. Tak to jest bardzo pilne – przekonywał.

Sikorski dodawał przy tym, że brak podpisu pod ustawą uniemożliwi finansowanie mobilności wojskowej, infrastruktury drogowej oraz Straży Granicznej. - To będziemy wydawać tylko poprzez fundusz wsparcia sił zbrojnych, wtedy nie będzie pieniędzy na mobilność wojskową, czyli na infrastrukturę drogową. Nie będzie pieniędzy na Straż Graniczną – a PiS-owi podobno zależało na bezpieczeństwie polskich granic. Nie starczy też dla policji i SOP-u – alarmował.

