Wojna na Bliskim Wschodzie w znaczący sposób wpływa na ceny paliw również w Polsce.

Przemysław Czarnek zaproponował rozwiązanie, mające ulżyć kierowcom.

We wtorkowy poranek mocno zaatakował rząd za opieszałość w tej kwestii.

Rekordowe ceny paliw na stacjach

Początek 2026 roku przyniósł gwałtowny wstrząs na globalnych rynkach ropy naftowej. Po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie i ataku sił USA i Izraela na Iran, notowania surowca poszybowały w górę. Skutki tej eskalacji niemal natychmiast odczuli kierowcy na całym świecie, w tym w Polsce. Jak podaje Business Insider, od końca lutego ceny paliw wzrosły nawet o ponad 1 zł na litrze.

Zobacz: Sikorski nie chce ewakuować tych Polaków z Bliskiego Wschodu. Burza w komentarzach

Obecnie na wielu stacjach cena oleju napędowego zbliża się do psychologicznej bariery 8 zł, a popularna benzyna Pb95 kosztuje już ponad 7 zł. Tak drastyczne podwyżki w tak krótkim czasie stanowią ogromne obciążenie nie tylko dla domowych budżetów, ale również dla całej gospodarki, podnosząc koszty transportu, a co za tym idzie – ceny towarów i usług.

Propozycja Przemysława Czarnka

W poniedziałek poseł Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, ogłosił złożenie projektu ustawy mającego na celu walkę z drożyzną na stacjach paliw. Inicjatywa, pod którą podpisy złożyli posłowie PiS, zakłada dwa kluczowe mechanizmy: tymczasową obniżkę podatku VAT na paliwa z 23% do 8%, oraz obniżenie akcyzy na paliwo o około 9-10%. - To jest dramat tysięcy, milionów polskich rodzin. [...] Chcemy pomóc państwu Tuska, które łupi obywateli – argumentował Czarnek, podkreślając skalę problemu.

Sprawdź: TOP 6 najbardziej znanych wypowiedzi Przemysława Czarnka. "Cnoty niewieście" to dopiero początek

Czarnek nie ustaje w wywieraniu presji na rządzących. We wtorek rano zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zarzucił rządowi bezczynność. Jak napisał bezkompromisowo poseł PiS:

- Mijają 24 godziny od momentu, jak zaproponowałem projekt ustawy obniżający ceny paliw. Co robi rząd Tuska? Jak zwykle nic. Z rządowych limuzyn być może nie widać, że diesel już za chwilę będzie kosztował 8 zł za litr, a 95 Pb 7 zł za litr

Mijają 24 godziny od momentu jak zaproponowałem projekt ustawy obniżający ceny paliw. Co robi rząd Tuska? Jak zwykle nic… Z rządowych limuzyn być może nie widać, że diesel już za chwilę będzie kosztował 8 zł za litr, a 95pb 7 zł za litr. #TuskŁupiPolaków pic.twitter.com/mvJrJ7IYSx— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) March 10, 2026

Galeria poniżej: W takich warunkach mieszka Czarnek. Tak dom wygląda w środku

22