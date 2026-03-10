Spotkanie Nawrocki, Tusk i Kosiniak-Kamysz. Ważne rozmowy o "polskim SAFE 0 proc."

Propozycja "polskiego SAFE 0 proc.” - co zawiera?

W ubiegłym tygodniu prezydent wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim, zaproponowali stworzenie programu „polski SAFE 0 proc.”, który ma być alternatywą finansowaną z pomocą NBP dla unijnego programu SAFE. Prezydent Nawrocki mówił wówczas, że „SAFE 0 proc.” ma zagwarantować 185 mld zł, które „nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu”. Glapiński dodał wówczas, że "polski SAFE 0 proc." nie będzie wiązał się z żadnymi odsetkami finansowymi

Rozmowy w Pałacu Prezydenckim

O zaproszeniu premiera Donalda Tuska i wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysz, do Pałacu Prezydenckiego poinformował w piątek szef KPRP Zbigniew Bogucki, podkreślając, że termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu „tak, aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu”. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 11-13 marca.

Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że traktują oni pomysł „SAFE 0 proc.” jako ewentualne wsparcie działań, które już zaplanowano w ramach unijnego programu SAFE, ale nie może być to rozwiązanie alternatywne.

Premier Donald Tusk powiedział, że od spotkania z Nawrockim i Glapińskim oczekuje konkretów i że w tej kwestii „nie będzie miejsca na żadne podejrzane manewry”. Uprzedził prezydenta, że o wszystkim poinformuje później opinię publiczną. Podkreślił jednocześnie, iż „każdego dnia pojawiają się nowe powody”, dla których chciałby, aby prezydent jak najszybciej podpisał ustawę wdrażającą unijny program SAFE - wskazał przede wszystkim sytuację na Bliskim Wschodzie i przedłużającą się wojnę z Iranem, która - jak podkreślił - sprawia, że broń staje się mniej dostępna i droższa.

Z kolei Kosiniak-Kamysz zapewnił w ubiegłym tygodniu, że MON jest gotowe zagospodarować w trybie pilnym dodatkowe środki na obronność. Dodał, że i te blisko 200 mld zł z unijnego SAFE, i „185 mld zł z budżetu NBP” jego resort przyjmie „w każdej chwili”.

Tuż przed planowanym spotkaniem wyznaczonym na 10 marca, prezydent Karol Nawrocki odbył konsultacje z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz z szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem w sprawie modernizacji Sił Zbrojnych w kontekście unijnej pożyczki SAFE.

Czym jest unijny program SAFE?

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu - polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni. Kontrakty finansowane z programu SAFE mają być zrealizowane do 2023 r. Prezydent ma czas na podjęcie decyzji ws. ustawy wdrażającej program SAFE do 20 marca. Prezydent Nawrocki wielokrotnie mówił, że wątpliwości budzi kwestia warunkowości.

