Morawiecki dobitnie o swojej roli w potencjalnym rządzie Czarnka. Wyraźny znak

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-10 7:20

W ostatnich dniach polityczne spekulacje dotyczące przyszłości Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości nabrały tempa. Były premier odniósł się do kwestii swojej roli w partii oraz ewentualnego udziału w rządzie kierowanym przez Przemysława Czarnka.

Mateusz Morawiecki

i

Autor: ABR
  • Przemysław Czarnek jest kandydatem PiS na premiera w rządzie po wyborach w 2027 roku, co ogłosił Jarosław Kaczyński.
  • Mateusz Morawiecki deklaruje dalsze zaangażowanie w PiS i wsparcie dla Czarnka, zaprzeczając plotkom o założeniu własnej partii.
  • Przyszła rola Mateusza Morawieckiego w potencjalnym rządzie Czarnka jest niejasna: sam Morawiecki nie wyklucza, że nie będzie wicepremierem, a Kaczyński sugeruje, że Morawiecki mógłby kierować sprawami gospodarczymi, jeśli będzie działał "racjonalnie".

W sobotę 7 marca, podczas konferencji PiS w Krakowie, prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że Przemysław Czarnek będzie kandydatem partii na premiera w rządzie, który ugrupowanie chciałoby utworzyć po wyborach w 2027 roku. W poniedziałek, w rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTube, Mateusz Morawiecki został zapytany o swoją dalszą przynależność do PiS w kontekście tej decyzji.

- No jak najbardziej, oczywiście, że tak. Walczymy z tym niedobrym rządem - odpowiedział Mateusz Morawiecki, potwierdzając swoje zaangażowanie w partii. Dopytywany, czy cieszy się z wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera, odparł bez wahania.

- Na pewno jestem człowiekiem, który będzie go wspierał w jego misji - stwierdził.

Dodał również, że decyzja prezesa Kaczyńskiego nie wpłynęła na niego negatywnie. Stanowczo zaprzeczył również spekulacjom o ewentualnym założeniu własnej partii, stwierdzając, że "nie zostanie wypchnięty" z PiS.

Rola w rządzie Czarnka

Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnego objęcia stanowiska wicepremiera w rządzie Przemysława Czarnka. Mateusz Morawiecki odpowiedział krótko i wymijająco:

- Niekoniecznie - oświadczył.

Radosław Fogiel wprost, o tym, dlaczego postawiono na Czarnka

Prowadzący próbował dopytać o szczegóły, jednak były premier zakończył temat, mówiąc: "Nie, nic więcej". To dość nietypowe dla byłego premiera, by odpowiedział tak zwięźle i w ogóle nie wytłumaczył ani nie rozwinął swoich słów. Można to odbierać jako wyraźny znak, że polityk podjął już decyzję i nie widzi się w roli wicepremiera.

Po zakończeniu sobotniej konwencji PiS, Jarosław Kaczyński w rozmowie w TV Trwam został zapytany o rolę Mateusza Morawieckiego w przyszłym rządzie. Prezes PiS zasugerował, że jeśli były premier "będzie działał racjonalnie", mógłby kierować sprawami gospodarczymi. Dodał, że w innych okolicznościach rola Morawieckiego mogłaby być inna.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Mateusz Morawiecki:

Mateusz Morawiecki
Galeria zdjęć 13
Sonda
Czy Mateusz Morawiecki był dobrym premierem Polski?
Risercz [9.03.2026]
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki