Morawiecki dobitnie o swojej roli w potencjalnym rządzie Czarnka. Wyraźny znak

W sobotę 7 marca, podczas konferencji PiS w Krakowie, prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że Przemysław Czarnek będzie kandydatem partii na premiera w rządzie, który ugrupowanie chciałoby utworzyć po wyborach w 2027 roku. W poniedziałek, w rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTube, Mateusz Morawiecki został zapytany o swoją dalszą przynależność do PiS w kontekście tej decyzji.

- No jak najbardziej, oczywiście, że tak. Walczymy z tym niedobrym rządem - odpowiedział Mateusz Morawiecki, potwierdzając swoje zaangażowanie w partii. Dopytywany, czy cieszy się z wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera, odparł bez wahania.

- Na pewno jestem człowiekiem, który będzie go wspierał w jego misji - stwierdził.

Dodał również, że decyzja prezesa Kaczyńskiego nie wpłynęła na niego negatywnie. Stanowczo zaprzeczył również spekulacjom o ewentualnym założeniu własnej partii, stwierdzając, że "nie zostanie wypchnięty" z PiS.

Rola w rządzie Czarnka

Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnego objęcia stanowiska wicepremiera w rządzie Przemysława Czarnka. Mateusz Morawiecki odpowiedział krótko i wymijająco:

- Niekoniecznie - oświadczył.

Prowadzący próbował dopytać o szczegóły, jednak były premier zakończył temat, mówiąc: "Nie, nic więcej". To dość nietypowe dla byłego premiera, by odpowiedział tak zwięźle i w ogóle nie wytłumaczył ani nie rozwinął swoich słów. Można to odbierać jako wyraźny znak, że polityk podjął już decyzję i nie widzi się w roli wicepremiera.

Po zakończeniu sobotniej konwencji PiS, Jarosław Kaczyński w rozmowie w TV Trwam został zapytany o rolę Mateusza Morawieckiego w przyszłym rządzie. Prezes PiS zasugerował, że jeśli były premier "będzie działał racjonalnie", mógłby kierować sprawami gospodarczymi. Dodał, że w innych okolicznościach rola Morawieckiego mogłaby być inna.

