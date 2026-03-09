Nawrocki odpiera zarzuty o wetowanie wszystkich projektów. "Podpisałem już 167 ustaw"

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek 10 ustaw

Karol Nawrocki podpisał 9 marca 10 ustaw, w tym ustawę o obronie polskiej ziemi, która została zainicjowana wcześniej przez prezydenta. Efektem tej ustawy jest rozwiązanie, które zabrania wyprzedawania polskiej ziemi w "obce ręce".

- Polska wieś jest dziś wystawiona na liczne i poważne zagrożenia. Z jednej strony uderzają w nią skutki umowy Mercosur. Z drugiej – niekontrolowany napływ towarów rolnych z Ukrainy. Do tego dochodzą wymogi tzw. Zielonego Ładu, które w wielu przypadkach nakładają na rolników kolejne nieuzasadnione ciężary. Będę tak jak do tej pory podejmował działania we współpracy ze środowiskami rolniczymi, które będą zapobiegać kryzysowi na polskiej wsi - powiedział prezydent.

Prezydent podpisał także ustawę o zapomogach dla doktorantów, deregulacji obowiązków administracyjnych dla banków spółdzielczych, a także ustawę umożliwiającą zdalne działanie organów fundacji i stowarzyszeń.

Karol Nawrocki odpiera zarzuty o wetowanie ustaw

- Dzisiejsze decyzje oznaczają również, że łącznie podpisałem już 167 ustaw. Mówię o tym, ponieważ zapewne nie usłyszą Państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu. Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji, opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez Prezydenta. To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji, narracja całkowicie sprzeczna z faktami. - mówił Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że wiele z podpisanych przez niego ustaw ma charakter techniczny. Dodał, że są również takie ustawy, które zostały przyjęte "po wcześniejszym wskazaniu przeze mnie błędów i odmowie podpisu".

- Naprawienie przez rząd poprzednich swoich błędów dotyczy między innymi: ustawy wygaszającej specjalne traktowanie Ukraińców w Polsce, ustawy wprowadzającej tarczę energetyczną, a także poprawionej – po moim wecie – ustawy o zapasach produktów naftowych i gazu - wyjaśnił Nawrocki.

Prezydent dodał także, że za każdym jego wetem stoi inna propozycja "bliższa oczekiwaniom Polaków".

Karol Nawrocki atakuje rząd Tuska za brak 100 konkretów! "Rząd odrzucił 15 z moich 16 ustaw"

- Co znamienne – wśród wszystkich 194 ustaw, które zostały mi przedłożone, zabrakło tych, które realizowałyby najważniejsze obietnice obecnej koalicji rządowej. Zabrakło ustaw realizujących głośno zapowiadane „100 konkretów” czy zobowiązań innych partii koalicyjnych. Nie pojawiły się projekty dotyczące: wyższej kwoty wolnej od podatku, dopłat do wynajmu mieszkań dla młodych, akademików dla studentów za złotówkę czy bonów stomatologicznych dla dzieci - mówił Nawrocki.

Prezydent stwierdził, że gdy rząd nie realizował zobowiązań, on przedstawił 16 inicjatyw ustawodawczych, wśród których znalazły się obniżki cen prądu dla rodzin i firm, podwyższenie drugiego progu podatkowego, obniżenie podatków dla rodzin wychowujących dwójkę dzieci, oraz wyższą waloryzację emerytur. Dodał, że rząd odrzucił 15 z jego 16 ustaw.

- To najlepiej pokazuje, z jaką sytuacją mamy dziś do czynienia. Rząd nie realizuje własnych obietnic, a jednocześnie blokuje rozwiązania, których oczekują Polacy - powiedział Nawrocki.

