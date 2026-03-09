Ponad 700 Polaków udało się na Bliski Wschód po rozpoczęciu wojny. Sikorski: mam nadzieję, że nie będą się domagać ewakuacji

Sikorski komentuje wyjazdy Polaków na Bliski Wschód po wybuchu wojny.

Radosław Sikorskich o Polakach, którzy polecieli na Bliski Wschód po wybuchu wojny. "Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji..."

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, a polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej wydawało ostrzeżenia, aby powstrzymać się przed podróżami na Bliski Wschód. Jak się okazało, znalazły się osoby, które zdecydowały się na lot nawet mimo wojny w regionie, która momentami eskaluje poza terytorium Iranu (np. poprzez ataki na Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich).

Jak podał na X (dawniej Twitter) wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, według danych Straży Granicznej od 1 marca (czyli już po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie), do regionu udało się:

97 osób do Kataru

271 osób do Omanu

368 osób do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika - napisał Radosław Sikorski.

- Wstyd, że minister spraw zagranicznych tak pisze. Państwo mimo wszystko powinno być opiekuńcze - napisał jeden z internautów.

- Państwo nie jest twoim prywatnym biurem podróży - odpowiedział mu inny.

Ewakuacje Polaków z Bliskiego Wschodu

Polskie MSZ prowadzi akcje ewakuacyjne Polaków z Bliskiego Wschodu. Jak podał w poniedziałek 9 marca rzecznik resortu Maciej Wewiór, do tej pory do Polski z ogarniętego wojną regionu wróciły 8064 osoby dzięki 44 lotom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych cały czas odradza wyjazdy na Bliski Wschód.

- Ponownie zdecydowanie odradzamy podróże DO oraz PRZEZ region Bliskiego Wschodu. Osobom, które nie opuściły regionu i nadal przebywają na miejscu, zalecamy bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb bezpieczeństwa oraz stałe monitorowanie komunikatów polskich placówek. Przypominamy też o rejestracji w systemie Odyseusz - pisze rzecznik MSZ Maciej Wewiór w mediach społecznościowych.

