Ponad 700 Polaków udało się na Bliski Wschód po rozpoczęciu wojny. Sikorski: mam nadzieję, że nie będą się domagać ewakuacji

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-03-09

Radosław Sikorski przekazał dane Straży Granicznej ilu Polaków od marca, czyli już po rozpoczęciu wojny udało się na Bliski Wschód. Wyraził również nadzieję, że "będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika".

  • Sikorski komentuje wyjazdy Polaków na Bliski Wschód po wybuchu wojny.
  • Dane Straży Granicznej pokazują, że setki Polaków poleciały do regionu po 1 marca.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy na Bliski Wschód.
  • MSZ prowadzi akcje ewakuacyjne Polaków z Bliskiego Wschodu.

Radosław Sikorskich o Polakach, którzy polecieli na Bliski Wschód po wybuchu wojny. "Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji..."

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, a polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej wydawało ostrzeżenia, aby powstrzymać się przed podróżami na Bliski Wschód. Jak się okazało, znalazły się osoby, które zdecydowały się na lot nawet mimo wojny w regionie, która momentami eskaluje poza terytorium Iranu (np. poprzez ataki na Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich).

Jak podał na X (dawniej Twitter) wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, według danych Straży Granicznej od 1 marca (czyli już po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie), do regionu udało się:

  • 97 osób do Kataru 
  • 271 osób do Omanu
  • 368 osób do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika - napisał Radosław Sikorski.

- Wstyd, że minister spraw zagranicznych tak pisze. Państwo mimo wszystko powinno być opiekuńcze - napisał jeden z internautów.

- Państwo nie jest twoim prywatnym biurem podróży - odpowiedział mu inny.

Ewakuacje Polaków z Bliskiego Wschodu

Polskie MSZ prowadzi akcje ewakuacyjne Polaków z Bliskiego Wschodu. Jak podał w poniedziałek 9 marca rzecznik resortu Maciej Wewiór, do tej pory do Polski z ogarniętego wojną regionu wróciły 8064 osoby dzięki 44 lotom. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych cały czas odradza wyjazdy na Bliski Wschód.

Ponownie zdecydowanie odradzamy podróże DO oraz PRZEZ region Bliskiego Wschodu. Osobom, które nie opuściły regionu i nadal przebywają na miejscu, zalecamy bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb bezpieczeństwa oraz stałe monitorowanie komunikatów polskich placówek. Przypominamy też o rejestracji w systemie Odyseusz - pisze rzecznik MSZ Maciej Wewiór w mediach społecznościowych.

