Radosław Sikorski ma propozycję ws. ewakuacji Polaków. Większość osób się wścieknie

Radosław Sikorski zaapelował o zmiany w prawie, aby umożliwić pobieranie opłat za transport powrotny samolotem rządowym lub wojskowym z obszarów objętych ostrzeżeniami o zagrożeniu.

Minister spraw zagranicznych dołączył dane Straży Granicznej o liczbie osób podróżujących na Bliski Wschód po ataku na Iran, wyrażając nadzieję, że te osoby nie będą oczekiwać ewakuacji na koszt podatnika.

MSZ poinformowało o kontynuacji operacji ewakuacyjnych, z trzema samolotami lądującymi w Polsce w nocy z poniedziałku na wtorek, przewożącymi blisko 300 osób, a łącznie w ramach akcji ewakuowano już ponad 8 tysięcy obywateli.

Minister Sikorski, za pośrednictwem platformy X, zaapelował o poparcie dla zmian w ustawodawstwie, które umożliwiłyby pobieranie opłat za transport powrotny do Polski samolotem rządowym lub wojskowym z regionów objętych ostrzeżeniami o zagrożeniu.

- Proszę Państwa o poparcie dla takiej zmiany ustaw, aby za powrót do kraju samolotem rządowym lub wojskowym z miejsc, gdzie były ostrzeżenia o niebezpieczeństwie można było pobierać opłatę - napisał.

Wicepremier dołączył do swojego wpisu dane Straży Granicznej, które przedstawiają liczbę osób podróżujących na Bliski Wschód po ataku amerykańsko-izraelskim na Iran. Statystyki z okresu od 1 marca wskazują, że do Zjednoczonych Emiratów Arabskich udało się 368 osób, do Omanu 271, a do Kataru 97. Wśród nich jest 37 dzieci poniżej 15. roku życia. Sikorski wyraził nadzieję, że osoby te "nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika". Takie rozwiązanie z pewnością nie spodoba się wielu osobom.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o kontynuacji operacji ewakuacyjnych. W nocy z poniedziałku na wtorek na lotnisku im. Fryderyka Chopina wylądowały dwa samoloty z polskimi obywatelami. Kolejna maszyna LOT-u, realizująca rejs na zlecenie rządu, miała przybyć kilka godzin później. Resort przekazał, że "łącznie dzisiejszej nocy do kraju wróci blisko 300 osób". Dotychczas, w ramach akcji ewakuacyjnej z Bliskiego Wschodu, do Polski powróciło ponad 8 tysięcy obywateli.

