Karol Nawrocki wezwany na prokuraturę?! Współpracownik prezydenta reaguje

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-11 9:04

W kontekście doniesień medialnych dotyczących możliwego przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego w charakterze świadka w sprawie wynajmu apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej, szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, oświadczył, że do kancelarii nie wpłynęło żadne oficjalne wezwanie w tej sprawie.

Karol Nawrocki na obchodach 100-lecia Gdyni

i

Autor: SE/Gadom
  • Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie wynajmu apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej, w którym potencjalnie dochodziło do nieodpłatnego korzystania z nich przez osoby nieuprawnione. 
  • Prokuratura wysłała do Kancelarii Prezydenta RP pismo z prośbą o wskazanie terminu przesłuchania Karola Nawrockiego w charakterze świadka w tej sprawie.
  • Kancelaria Prezydenta RP twierdzi, że nie otrzymała oficjalnego wezwania dla prezydenta Karola Nawrockiego. 

Zbigniew Bogucki, w rozmowie z Grzegorzem Kępką w programie "Graffiti", podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki zawsze przestrzega prawa i tak też będzie w przyszłości.

- Jeżeli będzie jakieś oficjalne wezwanie to na pewno do tego się pan prezydent odniesie. Na razie ja takiego wezwania nie widziałem i pan prezydent zgodnie z moją wiedzą też takiego wezwania nie widział - powiedział.

Dodał, że wszelkie sprawy procesowe zazwyczaj przechodzą przez jego ręce, a dotychczas nic takiego nie miało miejsca. Zbigniew Bogucki zaznaczył, że informacje o przesłuchaniu prezydenta Nawrockiego docierają do niego jedynie z mediów, a wiele kwestii, takich jak termin czy konkretna sprawa, pozostaje niewiadomych.

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował we wtorek, że prokuratura przesłała do Kancelarii Prezydenta RP pismo z prośbą o wskazanie możliwego terminu przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego w charakterze świadka. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie wynajmu apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej.

"Gazeta Wyborcza" jako pierwsza poinformowała o sprawie, wskazując, że do prokuratury wpłynęła analiza kryminalna, obejmująca zeznania świadków oraz dokumenty z muzeum, w tym dane dotyczące rezerwacji, blokad pokoi i apartamentów oraz płatności.

Rigamonti i Ćwiklak komentują: Nawrocki igra z naszym bezpieczeństwem

Prokurator Mariusz Duszyński przekazał "Gazecie", że wnioski z analizy spowodowały konieczność uzupełniającego przesłuchania kilkunastu świadków, a także uzyskano dodatkowe dokumenty z Najwyższej Izby Kontroli.

Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie zostało wszczęte w lutym ubiegłego roku i obejmuje okres od 18 października 2017 r. do czerwca 2024 r. W okresie objętym postępowaniem muzeum kierowało trzech dyrektorów: dr Karol Nawrocki, dr hab. Grzegorz Berendt oraz prof. Rafał Wnuk.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego w dzieciństwie:

Karol Nawrocki ma urodziny
Galeria zdjęć 50
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
CZARNEK BUDZI EMOCJE. I BARDZO DOBRZE! - MÓWI CYMAŃSKI
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
ZBIGNIEW BOGUCKI