Karol Nawrocki wezwany na prokuraturę?! Współpracownik prezydenta reaguje

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie wynajmu apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej, w którym potencjalnie dochodziło do nieodpłatnego korzystania z nich przez osoby nieuprawnione.

Prokuratura wysłała do Kancelarii Prezydenta RP pismo z prośbą o wskazanie terminu przesłuchania Karola Nawrockiego w charakterze świadka w tej sprawie.

Kancelaria Prezydenta RP twierdzi, że nie otrzymała oficjalnego wezwania dla prezydenta Karola Nawrockiego.

Zbigniew Bogucki, w rozmowie z Grzegorzem Kępką w programie "Graffiti", podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki zawsze przestrzega prawa i tak też będzie w przyszłości.

- Jeżeli będzie jakieś oficjalne wezwanie to na pewno do tego się pan prezydent odniesie. Na razie ja takiego wezwania nie widziałem i pan prezydent zgodnie z moją wiedzą też takiego wezwania nie widział - powiedział.

Dodał, że wszelkie sprawy procesowe zazwyczaj przechodzą przez jego ręce, a dotychczas nic takiego nie miało miejsca. Zbigniew Bogucki zaznaczył, że informacje o przesłuchaniu prezydenta Nawrockiego docierają do niego jedynie z mediów, a wiele kwestii, takich jak termin czy konkretna sprawa, pozostaje niewiadomych.

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował we wtorek, że prokuratura przesłała do Kancelarii Prezydenta RP pismo z prośbą o wskazanie możliwego terminu przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego w charakterze świadka. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie wynajmu apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej.

"Gazeta Wyborcza" jako pierwsza poinformowała o sprawie, wskazując, że do prokuratury wpłynęła analiza kryminalna, obejmująca zeznania świadków oraz dokumenty z muzeum, w tym dane dotyczące rezerwacji, blokad pokoi i apartamentów oraz płatności.

Prokurator Mariusz Duszyński przekazał "Gazecie", że wnioski z analizy spowodowały konieczność uzupełniającego przesłuchania kilkunastu świadków, a także uzyskano dodatkowe dokumenty z Najwyższej Izby Kontroli.

Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie zostało wszczęte w lutym ubiegłego roku i obejmuje okres od 18 października 2017 r. do czerwca 2024 r. W okresie objętym postępowaniem muzeum kierowało trzech dyrektorów: dr Karol Nawrocki, dr hab. Grzegorz Berendt oraz prof. Rafał Wnuk.

