QUIZ. Przemysław Czarnek namaszczony! Co wiesz o ewentualnym premierze?

Piotr Margielewski
2026-03-11 5:00

Sprawdź swoją wiedzę o Przemysławie Czarnku, potencjalnym przyszłym premierze z nadania Jarosława Kaczyńskiego! Ten quiz przetestuje Twoją znajomość kontrowersyjnego polityka i jego poglądów. Czy jesteś gotowy, by zmierzyć się z pytaniami o jego karierę?

Tak się zmieniał Przemysław Czarnek

Autor: Zieliński Marek / Super Express
Pytanie 1 z 10
Przemysław Czarnek urodził się w Kole. W którym roku?

QUIZ SE
PRZEMYSŁAW CZARNEK