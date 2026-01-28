Paweł Szefernaker ostro o decyzji KO i Lewicy. "Wreszcie bez udawania"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-28 14:23

Koalicja Obywatelska i Lewica podjęły decyzję o zignorowaniu zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, co wywołało falę komentarzy i dyskusji. Prezydent Karol Nawrocki wystosował zaproszenia do klubów i kół parlamentarnych na środowe rozmowy, mające na celu "bieżącą współpracę prezydenta z parlamentem". Teraz sprawę skomentował szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker.

  • Koalicja Obywatelska i Lewica odmówiły udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta.
  • Kancelaria Prezydenta krytykuje decyzję KO i Lewicy, zarzucając im brak chęci współpracy i przedkładanie interesów politycznych nad dobro obywateli.
  • KO argumentuje swoją nieobecność wcześniejszym spotkaniem Premiera z Prezydentem, a Lewica brakiem konkretnego celu spotkania.

Decyzja Koalicji Obywatelskiej i Lewicy spotkała się z ostrą reakcją ze strony Kancelarii Prezydenta. Szef Gabinetu Prezydenta, Paweł Szefernaker, wyraził swoje zdanie na platformie X.

- Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania - czytamy.

Współpracownik prezydenta podkreślił, że celem spotkania nie były jedynie kwestie wizerunkowe, ale dyskusja na temat konkretnych wyzwań społecznych i gospodarczych, takich jak bezpieczeństwo, koszty energii, ochrona zdrowia i problemy rolników. Zaznaczył, że prezydent zaprosił do dialogu ponad podziałami, a Koalicja Obywatelska i Lewica wybrały konflikt zamiast współpracy, stawiając na własne interesy polityczne zamiast dobra obywateli.

Stanowiska KO i Lewicy

Rzecznik rządu, Adam Szłapka, potwierdził decyzję Koalicji Obywatelskiej o nieobecności na spotkaniu. Jak przekazał Polsat News, przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński podjął decyzję o braku udziału przedstawicieli KO. Szłapka przypomniał, że w styczniu odbyło się już spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem, podczas którego – jak podkreślił – "wszystkie najważniejsze sprawy mogły być ustalone".

Żukowska odmawia prezydentowi. „Nie biorę udziału w spotkaniach, które nie wiadomo czego dotyczą”

Lewica również zrezygnowała z udziału w rozmowach. Wicemarszałek Senatu, Magdalena Biejat, w audycji "Sygnały Dnia" Polskiego Radia wyjaśniła, że prezydent Karol Nawrocki nie przedstawił konkretnego celu spotkania.

- Jesteśmy otwarci na rozmowy na konkretne tematy, konkretne ustawy […], ale na pewno nie będziemy chodzić na spotkania, które nie wiadomo czemu mają służyć, które nie mają konkretnego celu. To w zaproszeniu nie zostało jasno wyrażone – powiedziała.

W przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, pozostali partnerzy koalicyjni zapowiedzieli swój udział w rozmowach. Według doniesień medialnych, Polskę 2050 ma reprezentować Bartosz Romowicz, a PSL wyśle Krzysztofa Paszyka.

