W nocy Polska poderwała myśliwce! Wszystko przez atak Rosji na Ukrainę

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę w nocy 3 lutego, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP, poderwało myśliwce i samolot wczesnego ostrzegania w polskiej przestrzeni powietrznej.

Działania te miały charakter prewencyjny i ukierunkowane były na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Rosyjskie ataki rakietowe i dronowe na Kijów uszkodziły budynki mieszkalne, placówkę edukacyjną i budynek handlowy; atakowane były również obwody dniepropietrowski i zaporoski.

Nad ranem pojawił się komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w którym podano, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak przekazano w informacji podaje na portalu X przez DORSZ:

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Jednocześnie w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekazano, że działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, a w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów: - Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji - przekazano. To kolejny raz. gdy zdecydowano się na takie działania.

Rosja znów atakowała Ukrainę

W nocy (3 lutego) Rosja znów atakowała Ukrainę. Rosyjskie siły zaatakowały stolicę Ukrainy rakietami, przekazały wojskowe władze miasta. Wstępne doniesienia mówią o uszkodzeniach bloków mieszkalnych i innych budynków, nie ma informacji o ofiarach w ludziach, przekazał Reuters. Świadkowie relacjonowali głośne eksplozje w mieście i twierdzili, że miasto atakują zarówno rakiety, jak i drony.

Szef miejskiej administracji wojskowej, Tymur Tkaczenko, poinformował w Telegramie, że kilka budynków mieszkalnych, placówka edukacyjna i budynek handlowy zostały uszkodzone w dzielnicach na wschód od Dniepru. Natomiast mer Kijowa, Witalij Kliczko, wysłał ekipy ratunkowe do dotkniętych ogniem części miasta. Gubernator południowo-wschodniego obwodu dniepropietrowskiego przekazał, że jego region jest atakowany, a jednostki przeciwlotnicze działają także w sąsiednim obwodzie zaporoskim.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/oZf7fwUCez— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 3, 2026