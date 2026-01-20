Polska poderwała myśliwce! Dwa lotniska zamknięte

- W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje lotnicze - podała w komunikacie na portalu X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Zaś tuż przed godziną 8:00 pojawił się kolejny komunikat: -Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Wiceszef MON o poderwaniu myśliwców

- Polskie Siły Powietrzne dmuchają na zimne. Nie było i nie ma żadnego zagrożenia dla polskiej przestrzeni powietrznej. Trzeba dmuchać na zimne i za każdym razem, kiedy Rosja podrywa bombowce strategiczne albo myśliwce, które mogą przenosić rakiety hipersoniczne, Polska po prostu aktywuje swoje systemy, żeby być w pełnej gotowości - skomentował sprawę wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezary Tomczyk w rozmowie z TVN24.

