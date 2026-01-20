Pacjenci onkologiczni liczą na interwencję. 16 miesięcy czekania na kolonoskopię!

Fundacja Alivia pokazuje, że pacjenci na Mazowszu czekają na podstawowe badania diagnostyczne miesiącami – na kolonoskopię nawet od 133 do 346 dni, a rekord to 473 dni.

Gastroskopia również ma bardzo długie terminy, sięgające od 116 do 262 dni, a na wynik histopatologii trzeba doliczyć kolejne 30 dni.

Zdaniem pracowników Alivii tak długie kolejki zagrażają skuteczności leczenia nowotworów i wymagają pilnej interwencji systemowej.

Długie czekanie na badania endoskopowe

Alivia monitoruje kolejki do badań finansowanych przez NFZ, zbierając dane od pacjentów z blisko 800 placówek. Wynika z nich, że 38 proc. chorych czeka na diagnozę ponad trzy miesiące, a u 18 proc. czas ten przekracza pół roku. Kolonoskopia, pozwalająca wykryć np. raka jelita grubego, jest świadczeniem z najdłuższymi kolejkami. W trybie pilnym na Mazowszu na kolonoskopię bez znieczulenia czeka się 133 dni, a w pełnym znieczuleniu – 315 dni. W trybie normalnym to odpowiednio 194 i 346 dni, czyli niemal rok. Rekord oczekiwania na kolonoskopię w trybie normalnym bez znieczulenia padł w SPZOZ w Łosicach – 473 dni (prawie 16 miesięcy). Z kolei najkrótsza kolejka była w ZOZ w Garwolinie – 15 dni.

W Polsce brakuje lekarzy w armii! Liczby porażają

Gastroskopia też dla głównie dla zdrowych

Niewiele lepiej sytuacja wygląda przy gastroskopii, która pozwala wykryć raka żołądka. W województwie mazowieckim w trybie pilnym bez znieczulenia trzeba czekać średnio 116 dni, a w pełnym znieczuleniu – 262 dni. Żeby zaś dostać opis badania histopatologicznego, trzeba doliczyć kolejne 30 dni.

– Każdy miesiąc oczekiwania może wpływać na skuteczność leczenia, a w przypadku nowotworów przewodu pokarmowego – na szanse całkowitego wyleczenia – tłumaczy Aleksandra Ciompała z Fundacji Alivia i dodaje, że system diagnostyki, kolejek i realizacja programu przesiewowego nie nadążają za potrzebami pacjentów. – To dramatyczna sytuacja, której rozwiązanie wymaga pilnej interwencji – podkreśla Ciompała.

