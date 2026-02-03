Katarzyna Piekarska zmaga się z nowotworem, ale wierzy w wyzdrowienie: „Rak wrócił, pokonam bestię”

Katarzyna Piekarska zmaga się z nawrotem raka, ale badanie PET potwierdziło brak przerzutów, co pozwala jej z nadzieją rozpocząć dalsze leczenie.

Posłanka podkreśla znaczenie profilaktyki, apelując do ludzi o regularne badania, zwłaszcza że sama doświadczyła strachu przed możliwymi przerzutami i ma w rodzinie historię choroby nowotworowej.

W Polsce liczba zachorowań na nowotwory rośnie, a co roku diagnozuje się około 209 tys. przypadków, co czyni wczesne wykrywanie i szybkie reagowanie kluczowymi dla skutecznej terapii.

Posłanka obawiała się przerzutów

4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z okazji tego wydarzenia przypominamy zmagania posłanki KO Katarzyny Piekarskiej z chorobą, które trwają od 2022 r. W listopadzie ub.r. Piekarska musiała przejść zabieg usunięcia piersi. To jednak nie koniec jej walki. - Mam niestety nawrót choroby nowotworowej, ale na szczęście badanie PET wykluczyło przerzuty. Bałam się bardzo, że mogłam mieć przerzuty – mówi posłanka „Super Expressowi”.

Wstrząsająca relacja o chorobie posłanki Piekarskiej. "Gdybym zbadała się później, już byśmy nie rozmawiali"

– Właśnie rozpoczynam leczenie, wkrótce będę wiedziała, czy muszę przyjmować tzw. chemię, czy nie. Jestem dobrej myśli, jestem nastawiona optymistycznie. Niestety rak zbiera gigantyczne żniwo. Moja mama zmarła na raka płuc, bo w porę nie wykryto choroby, za późno poszła na badania. Dlatego apeluję do ludzi, żeby się nie bali i szli się badać – dodaje Katarzyna Piekarska.

Co czwarty Polak choruje na nowotwory

W Polsce walka z nowotworami staje się jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych, a statystyki wskazują na rosnącą skalę problemu. Każdego roku diagnozuje się około 209 tysięcy nowych przypadków zachorowań, co oznacza, że niemal co czwarty Polak (27%) przed 75. rokiem życia może usłyszeć taką diagnozę. Kluczowym elementem, który decyduje o szansach na wyleczenie, pozostaje regularna profilaktyka oraz szybka reakcja na nawroty choroby.

