Musk wyłączył Rosjanom Starlinka. "Jest pan prawdziwym przyjacielem narodu Ukraińskiego"

Elon Musk potwierdza skuteczność blokady Starlinka dla Rosji na Ukrainie.

Ukraina i SpaceX współpracują nad uniemożliwieniem Rosji używania Starlinka do kierowania dronami.

Rosyjska armia wykorzystywała Starlinki, aby zwiększyć zasięg i precyzję ataków na infrastrukturę cywilną.

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow dziękuje Muskowi za wsparcie i partnerstwo.

Starlink blokuje nieautoryzowane użycie przez Rosję na Ukrainie

Właściciel firmy SpaceX, Elon Musk, poinformował w niedzielę o sukcesie podjętych działań mających na celu uniemożliwienie Rosji nieautoryzowanego korzystania z internetu satelitarnego Starlink na terenie Ukrainy. Informację tę potwierdził również ukraiński minister obrony, Mychajło Fedorow.

- Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba zrobić coś więcej – napisał Elon Musk na platformie X, sygnalizując determinację w walce z nadużyciami.

Ukraina dziękuję Elonowi Muskowi. "Jest pan prawdziwym mistrzem wolności"

Mychajło Fedorow niezwłocznie podziękował Muskowi i SpaceX za ich zaangażowanie. W swoim wpisie na X podkreślił: „Te pierwsze działania już przynoszą rezultaty. Dziękuję, że jest pan z nami. Jest pan prawdziwym mistrzem wolności i prawdziwym przyjacielem narodu ukraińskiego”. Minister dodał, że Kijów prowadzi „bardzo ścisłą” współpracę ze SpaceX w celu podjęcia „dalszych ważnych posunięć”.

W czwartek Fedorow zapowiedział, że Ukraina, wspólnie ze SpaceX, pracuje nad rozwiązaniem, które uniemożliwi Rosji kierowanie dronami za pomocą systemu Starlink. „Zachodnia technologia musi nadal pomagać demokratycznemu światu i chronić cywilów zamiast być wykorzystywana do celów terroryzmu i niszczenia pokojowych miast” - podkreślił.

Według analiz amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia wyposażone w Starlinki już w grudniu 2023 roku.

Niemiecki tygodnik „Der Spiegel” donosił 23 stycznia, że armia rosyjska coraz częściej wykorzystuje Starlinki w atakach dronów na Ukrainę. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) potwierdził, że systemy te są używane głównie do ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając ich zasięg i precyzję oraz utrudniając działanie systemom obrony antydronowej. HUR zwrócił uwagę, że Starlinki są trudniejsze do zagłuszenia niż globalne satelitarne systemy nawigacyjne, takie jak GPS i Galileo.

