Jaki i Bocheński przyszli przed UW. Na chodniku odbyli debatę ze studentami. Doszło do spięć!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-03-19 11:41

Politycy PiS pełną parą ruszyli na spotkania z wyborcami. Jedni jeżdżą na tradycyjne rozmowy po Polsce, inni organizują akcje w nieco luźniejszej konwencji. Europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński postanowili rozmawiać z młodymi, dlatego zorganizowali wydarzenie serii "Zmień nasze zdanie" skierowane do studentów. Przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego doszło do spięcia z uczestnikami spotkania. Było gorąco.

Jaki i Bocheński przyszli przed UW, bo nie wpuszczono ich na uczelnię. Doszło do spięcia ze studentami

Autor: X/Patryk Jaki/ X (Twitter)

Młodzi politycy PiS, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki, chcieli iść śladem działaczy ruchu MAGA z USA (którzy organizują debaty ze studentami) i od pewnego czasu organizują własne spotkania z młodzieżą pod hasłem "Zmień nasze zdanie". Ostatnio pojawili się przed Uniwersytetem Warszawskim. Pierwotnie zapraszali na rozmowy do uniwersyteckiego gmachu, ale nic z tego nie wyszło, o czym powiadomił Jaki: 

- Uniwersytet Warszawski odmówił nam wstępu (nawet komercyjnego) więc jutro musimy zaprosić studentów do rozmowy na … chodniku. Kilka dni później jednak zaprosili … W. Żurka. 3 miesiące wcześniej W. Czarzastego, a przed nim występował D. Tusk. Jak widać podwójne standardy, cenzura oraz dyskryminowanie tylko jednej strony. I choćby dlatego warto przyjść i zamanifestować przywiązanie do wolności słowa i otwartej debaty jutro w stolicy - zachęcał polityk w mediach społecznościowych.

Jaki i Bocheński chcieli spotkać się ze studentami na UW. Wylądowali na chodniku przed bramą uniwersytetu 

Przed debatą zaś obaj wzięli udział w konferencji prasowej, skarżyli się na zaistniałą sytuację: - Uczelnie mają swoją autonomię, aby tworzyły warunki do swobodnej wymiany zdań. Niestety, nie po raz pierwszy, uczelnie wyższe w Polsce wspierają jedną konkretną opcję polityczną, co jest złamaniem konstytucji i ustawy - komentował Jaki. - Istnieje pewne ukryte założenie w naszej debacie publicznej, że są pewne poglądy, które są akceptowalne i są poglądy nieakceptowalne. Jak to się dzieje, że politycy reprezentujący pewne partie polityczne mają wstęp na uczelnie, a na tych samych zasadach politycy prawicowi nie mogą wynająć sali? - dodał Bocheński. 

Radio Tok FM zapytało o sprawę biuro prasowe Uniwersytetu Warszawskiego. W odpowiedzi dowiedzieli się: - W odniesieniu do sal zarządzanych przez administrację centralną Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Głównym UW nie odnotowaliśmy zgłoszeń dotyczących rezerwacji przestrzeni na wskazane wydarzenie - przekazała rzeczniczka UW Anna Modzelewska, czytamy na tokfm.pl

Grad pytań przed UW. Było gorąco! W tle Trump i Trzaskowski

Faktem jest, że obecność europosłów przed UW ściągnęła wiele osób. W pewnym momencie doszło nawet do ostrzejszej wymiany zdań, jeszcze podczas konferencji prasowej, ze studentką i działaczką Inicjatywy Wschód Dominiką Lasotą: - Zostawcie nasz uniwersytet! Próbujecie tu wejść ze swoją polityką i to jest po prostu absurdalne. Robicie tu show! Tu ludzie mają swoje konkretne potrzeby, a wy chcecie tu wprowadzić swoją agendę, kopiować Trumpa, Kirka - mówiła wzburzona. 

Zresztą politycy musieli się ścierać z przybyłymi na różne tematy. W pewnym momencie pojawił się temat rektora uczelni i... Rafała Trzaskowskiego! Tobiasz Bocheński dyskutował z jednym ze studentów na temat tego, kto wybiera rektora. - (...) czyli rektor jest wasz, uniwersytecki, nie jest nasz. To nie jest jego prywatna własność. Wy go w demokratycznej procedurze ustalonej dla uniwersytetu wybraliście. Nagle do rozmowy włączyła się młoda kobieta: - A czy pan reprezentuje Trzaskowskiego, skoro pan jest z Warszawy? To w takim razie Trzaskowski też jest nasz i państwa też, skoro pan startował przeciwko niemu, to dlaczego pan krytykuje władze Warszawy, to idiotyczny argument.

- Ja mam prawo wyborcze w wyborach samorządowych, głosuję na prezydenta Warszawy, na radnych...a na rektora nie głosuję, dlatego, że to jest wasza wspólnota, a pani analogia jest nietrafiona - odpowiedział Bocheński. Na co jeden ze studentów wyjaśnił, jak wygląda wybór rektora. - To oznacza, że waszym zdaniem prezydent USA też nie jest wybrany w wyborach demokratycznych, bo jest wybierany przez elektorów? - pytał europoseł Bocheński.  

Byli też tacy, którzy zadawali pytania i chcieli odpowiedzi, a niektóre z pytań były trudne. - Przez 4 h spotkania przed UW przyszło z zajęć w sumie kilka tysięcy studentów. Wstyd dla UW, że musiało się to odbywać na chodniku! Walczymy o serca polskiej młodzieży - komentował po całej akcji europoseł Jaki. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Tobiasz Bocheński
PATRYK JAKI