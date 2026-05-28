Artyści mają niskie emerytury. Dołożą się do nich wszyscy Polacy!

Wanda Kwietniewska i inni znani artyści zwracają uwagę na bardzo niskie emerytury w swoim środowisku, mimo wieloletniej pracy twórczej.

Rząd chce to zmienić, wprowadzając ustawę, która pozwoli artystom z niskimi dochodami na dopłaty do składek i dostęp do pełnych świadczeń ZUS, pod warunkiem uzyskania statusu artysty zawodowego.

Krytycy, jak poseł Rafał Komarewicz, twierdzą jednak, że takie rozwiązanie tworzy uprzywilejowaną grupę kosztem osób pracujących za minimalne wynagrodzenie.

Znana m.in. z zespołu Banda i Wanda Wanda Kwietniewska (69 l.) walczy o to, aby jej środowisko miało wyższe świadczenia (sama ma podobno ok. 700 zł emerytury). Na swoją emeryturę narzeka też były lider Budki Suflera, Krzysztof Cugowski (76 l.), który w ubiegłym roku wyznał, że dostaje z ZUS 1700 zł. Nie narzeka jednak na sytuację finansową, bo tylko z muzyki sprzedawanej w internecie otrzymuje ok. 10 tys. zł miesięcznie. Maryla Rodowicz (81 l.) ma 2600 zł emerytury i mówi, że musi występować do końca życia.

Dopłacimy 400 mln zł do emerytur artystów?

Rząd chce pomóc artystom, bo przyjął ostatnio projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Zgodnie z nim twórcy zostaną włączeni do powszechnego systemu ubezpieczeń, będą mogli korzystać z opieki zdrowotnej, brać urlopy macierzyńskie i liczyć na emeryturę. Warunek: status artysty zawodowego. Ma obowiązywać próg dochodowy — wsparcie trafi do osób, których średni miesięczny przychód z ostatnich trzech lat nie przekroczył 125 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie ok. 68 tys. zł rocznie brutto). Państwo dopłaci do składek artysty kwotę brakującą do poziomu składki od minimalnego wynagrodzenia. Pieniądze trafią automatycznie na konto w ZUS. Wsparcie będzie przyznawane na rok i regularnie weryfikowane. Na wsparciu skorzystać może 64 tys. certyfikowanych artystów.

Przeciwko pomocy artystom występuje poseł kluby Centrum Rafał Komarewicz. - Rząd właśnie ogłosił, że pracownicy zarabiający minimalną dorzucą się do składek artystom. Umowa o pracę: pełny PIT. Pełny ZUS. Artyści: specjalne dopłaty, bo ktoś w ministerstwie uznał, że ich zawód jest ważniejszy od twojego. Albo system jest równy dla wszystkich, albo będzie tworzył kolejne uprzywilejowane kasty - napisał Komarewicz w serwisie X.

Trela ostro o Trumpie!